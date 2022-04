Netflix: ชาวอินเดียนแดงที่บริดเจอร์ตันฝันถึงจริงๆ มาจากไหน?

“คุณอ่านกาลีบหรือเปล่า” Edwina Sharma ขอให้คู่ครองแย่งชิงตำแหน่งของเธอในซีซั่นล่าสุดของซีรีส์ฮิตทาง Netflix เรื่อง Bridgerton

การกล่าวถึงมีร์ซา ฆอลิบ กวีชาวอูรดูผู้โด่งดังในศตวรรษที่ 19 เป็นหนึ่งในความพยายามหลายครั้งของรายการที่จะเน้นย้ำถึงที่มาของวีรสตรีชาวอินเดีย เคท และเอ็ดวินา ชาร์มา ซึ่งแสดงโดยนักแสดงชาวอังกฤษ-อินเดีย ซิโมน แอชลีย์ และชาริตา จันทรา ตามลำดับ

แม้จะมีหรืออาจเป็นเพราะการอ้างอิง – กำไล, งานปักอินเดียน – ish, masala chai, เพลงไพเราะจากบล็อกบัสเตอร์บอลลีวูด Kabhi Khushi Kabhie Gham แม้แต่ประเพณีการแต่งงานของชาวฮินดู – Bridgerton ได้ยกคิ้วเยาะเย้ยจำนวนพอสมควร

และด้วยวีรสตรีสีน้ำตาลสองคนในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของลอนดอน มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะความประมาทในรายละเอียดและการมองข้ามเรื่องเชื้อชาติและการล่าอาณานิคม

แม้ว่าชาวอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่ยินดีที่เห็นคนที่ดูเหมือนพวกเขาอยู่บนหน้าจอ แต่การแสดงได้ทำให้ผู้คนในอินเดียมีความรู้สึกหลากหลาย ตั้งแต่ความสนุกสนานไปจนถึงการระคายเคืองไปจนถึงความผิดหวัง

แม้ว่าพลัดถิ่นจะเติบโตและบอกเล่าเรื่องราวของตนเองในฮอลลีวูดและใน Netflix, Amazon, HBO และ Hulu การแสดงของตะวันตกก็ดูเหมือนจะพึ่งพาทัศนคติที่เหมารวมง่าย ๆ ในการเป็นตัวแทนของอินเดีย

ชาวเอเชียใต้บนหน้าจอ

ด้วยอุตสาหกรรมบันเทิงในหลายภาษาที่เจริญรุ่งเรืองในประเทศ ชาวอินเดียไม่เคยมองไปทางตะวันตกเพื่อเป็นตัวแทนบนหน้าจอ

ผู้ชมมักสงวนคำวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดสำหรับสื่อที่ทำที่บ้าน พวกเขามักจะวิพากษ์วิจารณ์วิธีการแสดงตัวละครอินเดียตอนใต้ในภาพยนตร์บอลลีวูดมากกว่ามุ่งเป้าไปที่Apu ใน The Simpsons

และจนกระทั่งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ชาวอินเดียในโปรดักชั่นตะวันตกส่วนใหญ่เป็นดาราแบบครอสโอเวอร์ ตั้งแต่ Shashi Kapoor และ Kabir Bedi ไปจนถึง Irrfan Khan และ Priyanka Chopra

แต่นั่นก็เปลี่ยนไปตามการเพิ่มขึ้นของครีเอเตอร์และนักวิ่งโชว์ที่มีต้นกำเนิดในอินเดียทางตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

นักแสดงและนักเขียน มินดี้ คาลิง ผู้สร้าง The Mindy Project และ Netflix ที่ตี Never Have I Ever เป็นหนึ่งในบุคคลในวงการบันเทิงที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่พยายามขยายพื้นที่สำหรับผู้สร้างที่มีต้นกำเนิดในอินเดีย และเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขา นักแสดงตลกเช่น Lilly Singh, Hasan Minhaj และ Hari Kondabolu ได้นำประสบการณ์อินเดีย-อเมริกัน/แคนาดามาสู่ฉากตลกและการเสียดสีทางการเมือง

ในขณะที่ผู้ชมเริ่มใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเรียกนักเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนความหลากหลายในชีวิตจริงบนหน้าจอ YouTube และแพลตฟอร์มสตรีมมิงได้นำการแสดงเหล่านี้ไปทั่วโลก

Never Have I Ever บอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นอินเดียน-อเมริกันในแคลิฟอร์เนีย

แต่ฤดูกาลที่สองของ Bridgerton ได้ท้าทายขอบเขตเหล่านั้นด้วยการพยายามบอกเล่าเรื่องราวของชาวอินเดียในอังกฤษสำหรับการพลัดถิ่น แต่ผ่านเลนส์ต่างประเทศที่เด่นชัด

อลิชา ไร นักเขียนโรแมนติก-อเมริกันชาวอินเดียน-อเมริกัน กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นความโรแมนติกและสื่อก้าวหน้าไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพียงลำพัง… แต่เราก็ยังห่างไกลจากความพอเพียง”

“ด้วยตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของการเป็นตัวแทนที่ดี สิ่งที่ดูเหมือนจะจบลงเสมอๆ คือชุมชนต้องการให้ตัวอย่างข้อมูลทุกอย่างเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน และนั่นเป็นไปไม่ได้สำหรับนักวิ่งและนักเขียนเพียงไม่กี่คนที่สามารถไปถึงเส้นชัยด้วย ตัวละครเอเชียใต้” เธอกล่าวเสริม

ลุคเซ็กซี่ของ Bridgerton ใน Regency Britain ชนะใจแฟนๆ แม้กระทั่งคนที่ไม่พอใจ

แม้แต่ในฤดูกาลแรกซึ่งมีดยุคสีดำเป็นวีรบุรุษ มันไม่ได้เจาะลึกว่าเขาไปถึงที่นั่นได้อย่างไร หลีกเลี่ยงการพูดถึงการเป็นทาสหรือเชื้อชาติ มันทำเช่นเดียวกันในฤดูกาลที่สองซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวชาวอินเดียที่ไปเยือนลอนดอนเพื่อค้นหาการจับคู่ของชนชั้นสูงสำหรับลูกสาวคนสุดท้องของพวกเขา พวกเขามาจากบอมเบย์ แต่เรารู้เรื่องชีวิตของพวกเขาในอินเดียเพียงเล็กน้อย

สิ่งที่น่าขบขันที่สุดเกี่ยวกับ Bridgerton คือการได้เห็นการแสดงของ Netflix ย้อนกลับไปสู่สถานการณ์ที่บอลลีวูดค่อยๆ ละทิ้งไป นั่นคือความรักที่อิงจากแรงดึงดูดที่แทบหยุดหายใจ ความหลงใหลในการแต่งงาน และกำไลอันวิจิตรที่เหมาะกับความรักที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของฮีโร่

บริดเจอร์ตันเล่าเรื่องของใคร?

พลัดถิ่นได้ชมเชยตัวเลือกของ Shonda Rhimes นักวิ่งโชว์ในการคัดเลือกผู้หญิงที่มีผิวคล้ำจากอินเดียเป็นวีรสตรีของรายการ

“อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียควรจะต้องอับอายเพราะยึดมั่นในแนวทางการคัดเลือกนักแสดงแบบโบราณโดยใช้สี ในขณะที่หญิงชาวทมิฬ… กำลังได้รับการยกย่องจากความสามารถและความงามอันน่าทึ่งของเธอไปทั่วโลก” หญิงชาวอินเดียน-อเมริกัน เขียนบนเฟสบุ๊ค

แอชลีย์และชานดราต่างก็พูดถึงบทบาทที่สำคัญสำหรับพวกเขาเป็นการส่วนตัว “ไม่มีใครให้ฉันลืมว่าฉันโตมาผิวคล้ำ” จันทราบอกกับ Teen Vogue แอชลีย์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ผู้หญิงเอเชียใต้จำนวนมากขึ้นสามารถระบุตัวเองในตัวละครเหล่านี้ได้”

Bridgerton มีการอ้างอิงของชาวอินเดียหลายประการรวมถึงประเพณีการแต่งงานของชาวฮินดูที่เป็นที่นิยม

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประทับใจ

บางคนรู้สึกขบขันกับวิธีที่สคริปต์ใช้คำจากภาษาต่างๆ – didi (ภาษาฮินดีสำหรับน้องสาว), bon (ภาษาเบงกาลีสำหรับน้องสาว) และ appa (ภาษาทมิฬสำหรับพ่อ) – ทำให้พวกเขาสับสนว่าครอบครัวมาจากส่วนใดของอินเดีย

อีก คน หนึ่ง สงสัย ว่า ใช้ ชื่อ วรรณะ ทาง เหนือ ของ อินเดีย ชื่อ ชาร์ มา สําหรับ ครอบครัว ที่ พูด ภาษา มราฐี ภาษา จาก รัฐ มหาราษฏระ ทาง ตะวัน ตก ทาง ตะวัน ตก.

แม้แต่ฉากที่เคทต้มมาซาลาชัยให้ตัวเองก็โดนวิจารณ์ โดยที่คนอินเดียเยาะเย้ยวิธีที่เธอทำ ในการเคลื่อนไหวแบบคลาสสิกของ Twitter บางคนถึงกับชี้ให้เห็นว่ารู้สึกไม่สบายใจที่จะเห็นการอ้างอิงถึงเครื่องดื่มที่สืบเนื่องมาจากการแสวงประโยชน์จากคนงานไร่ชาในอินเดียในช่วงการปกครองของอังกฤษ

“ฉันไม่คาดหวังว่าการแต่งกาย/ละครย้อนยุคจะถูกต้องตามประวัติศาสตร์ แต่มีบางสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างอดีตที่ไร้ซึ่งความเป็นทาส จักรวรรดิ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อมรดก – และเวอร์ชันต่อๆ ไป – สิ่งเหล่านี้ยังคงทำร้าย (และฆ่า) ผู้คนในปัจจุบัน ” นักเขียนและนักวิชาการ ซันนี่ ซิงห์ กล่าวบนทวิตเตอร์

บริดเจอร์ตันยินดีที่จะสอบปากคำเกี่ยวกับปิตาธิปไตย แต่ไม่ใช่ความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตัวละครที่เป็นสีดำ สีน้ำตาล และสีขาว แต่สีผิวซึ่งการแสดงละเลยนั้นยากต่อการละเลยในประสบการณ์การรับชม

ใครสามารถดูหอคอยปู่สีขาวเหนือหลานสาวสีน้ำตาลของเขา กรีดร้องว่าเขาจะปลดมรดกของเธอ และยอมรับว่าสมการกำลังนี้เป็นเพียงเรื่องเพศ?

เป็นเรื่องยากที่จะไม่นึกถึงแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นในระบบวรรณะที่ไม่ยอมแพ้ของศาสนาฮินดู เมื่อคุณเห็นแม่สีน้ำตาลเยาะเย้ยลูกสาวของเธอว่า “สร้างมลพิษ” ให้ครอบครัวด้วยเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชายที่เธอหนีด้วยไม่ได้มาจากชนชั้นสูง

ระหว่างประวัติศาสตร์กับแฟนตาซี

Nisha Sharma นักเขียนโรแมนติกที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Julia Quinn กล่าวว่า “ความจริงทางเลือกของ Bridgerton เป็นสถานที่ที่คนผิวสีสามารถดำรงอยู่ได้ และสัมผัสได้ถึงความรักและความปิติยินดี และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโดยปราศจากบาดแผลที่ประวัติศาสตร์นำมาซึ่งการกดขี่ การล่าอาณานิคม และการเหยียดเชื้อชาติ” ผู้แต่งหนังสือบริดเจอร์ตัน

เธอชื่นชมความพยายามของการแสดงที่มุ่งสู่ความถูกต้อง “ตั้งแต่เครื่องเพชรพลอย ไปจนถึงพิธีฮัลดี นวดน้ำมันผม ไปจนถึงดนตรี ชากระวาน การใช้ชื่อเต็มของเคทในตอนท้ายของการแสดง และสำเนียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย เมื่อพี่สาวพูดกัน เมื่อเทียบกับเวลาที่พูดกับคนอังกฤษ”

ละครเรื่องนี้ได้รับคำชมสำหรับการคัดเลือกนางเอกสาวผิวเข้ม

แต่เพียงแค่วางอินเดียนไว้ในหมู่ขุนนางอังกฤษเท่านั้นเพียงพอหรือไม่

สำหรับซีซันที่สอง คริส แวน ดูเซ่น นักวิ่งโชว์กล่าวว่าเขาทำงานร่วมกับนักประวัติศาสตร์ ที่ปรึกษา และกลุ่มนักเขียนที่หลากหลายเพื่อให้มีความจริงใจมากที่สุด

คุณชาร์มากล่าวว่า ยังคงไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าการแสดง “บอกผ่านเลนส์สีขาว”

เธอเสริมว่าเรื่องราวในเอเชียใต้ที่บอกบนแพลตฟอร์มสื่อทั่วโลกควร “แสดงประสบการณ์และอัตลักษณ์ที่แท้จริง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความสนใจส่วนใหญ่ได้ไปที่การแสดงที่เหมือนบอลลีวูดซึ่งมักจะเน้นที่ภาคเหนือของอินเดีย

“นั่นหมายถึงการเน้นย้ำถึงความแปลกใหม่และเรื่องราวที่สวยงามที่มีอยู่ในชุมชนชายขอบอื่น ๆ ในเอเชียใต้ ความจริงก็มีความสำคัญพอ ๆ กับความเป็นจริงทางเลือกที่บริดจ์ตันแบ่งปันกัน ความจริงก็มีความสำคัญเช่นกัน”