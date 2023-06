Catt Sadler เปลี่ยนโฉมเมื่ออายุ 48 ปี นี่คือเหตุผลที่เธอต้องการบอกความจริงเกี่ยวกับเส้นทางการทำศัลยกรรมพลาสติกที่ ‘เปลี่ยนแปลงชีวิต’ ของเธอ

แคท แซดเลอร์เปิดใจเรื่องการใช้มีด และเธอไม่สนใจว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

อี อดีต! พิธีกร รายการข่าววัย 48 ปีเพิ่งทำศัลยกรรมดึงหน้า ยกคอ และยกหางตา และเล่าถึงเส้นทางการทำศัลยกรรมพลาสติกของเธอเพื่อสื่อสังคมออนไลน์ในนามของความซื่อสัตย์

“จะเป็นอย่างไรหากเราทุกคนพูดความจริง? จะเป็นอย่างไรหากเราอนุญาตให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับตนเอง” แซดเลอร์บรรยายวิดีโอของเธอซึ่งเผยแพร่ไปยังผู้ติดตามผ่านบริการสมัครสมาชิกแบบข้อความ Scriber แซดเลอร์เรียกประสบการณ์สามสัปดาห์ว่า “เปลี่ยนชีวิต” และ “รุนแรงเป็นพิเศษ” แซดเลอร์ระบุว่ากระบวนการหลายขั้นตอนไม่ได้เกิดจากความไม่มั่นใจใดๆ เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเธอ

“นี่ไม่ใช่ ‘การแก้ไข’ เพราะความเกลียดชังตนเอง แต่เป็นการก้าวเข้าสู่อำนาจของฉันเอง” แบ่งปันพอดคาสเตอร์ซึ่งมักพูดถึงปัญหาของผู้หญิงวัยกลางคนในรายการ It Sure Is a Beautiful Day ของเธอ “รักตัวเอง!”

วิดีโอซึ่งสร้างเป็นเพลง “Glass” ของเพลง Hania Rani นำเสนอแซดเลอร์ขณะที่เธอเริ่มประสบการณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม แซดเลอร์ถูกห่อด้วยผ้าพันแผลและออกจากสถานพยาบาลด้วยรถเข็น แซดเลอร์บันทึกเหตุการณ์การฟื้นตัวของเธอในสัปดาห์ต่อมา ตามมาด้วยตอนจบโครงการโดยสังเกตว่าเธอ “รู้สึกบินได้”

ในบทสัมภาษณ์ใหม่กับGlamourที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้ตรงกับการเปิดเผยครั้งใหญ่ของเธอ แซดเลอร์อธิบายว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจเข้ารับการทำหัตถการและละทิ้งข้อสันนิษฐานใดๆ ที่ว่ามันมาจากการไม่ชอบตัวเอง

“ไม่ใช่ว่าฉันทำเพราะหางานไม่ได้” เธออธิบาย “ไม่ใช่ว่าฉันทำเพราะอยากให้แฟนคิดว่าฉันดูอายุ 35 ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิจารณาเลย มันเกี่ยวกับการดูมากกว่า ส่องกระจกแล้วรู้สึกดีรู้สึก ยังไง ” เธอกล่าวต่อไปว่าหนึ่งใน “ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการแก่ตัวคือการไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ที่บุคคลสาธารณะอื่น ๆ ไม่เปิดเผยผลงานเครื่องสำอางที่พวกเขาได้ทำกับใบหน้าของพวกเขา และร่างกาย

แซดเลอร์เคยฉีดสารมาก่อน แต่ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับความเจ็บปวดจากการฉีดฟิลเลอร์ ในตอนแรกเธอไม่ได้ไปที่สำนักงานศัลยแพทย์ตกแต่งของเธอด้วยความตั้งใจที่จะดึงหน้า และรู้สึกประหลาดใจด้วยซ้ำที่แพทย์ของเธอแนะนำขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไข “ความหย่อนคล้อยที่หย่อนคล้อย” ของเธอ ทำให้เกิด “การรวมตัวกันบริเวณครึ่งล่างของใบหน้าและลำคอของฉัน”

ในท้ายที่สุด เธอตัดสินใจปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน และแจ้งให้ผู้ติดตามของเธอทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างโปร่งใส

“ทำไมไม่โปร่งใส” เธอบอกกับGlamour “ทำไมไม่บอกผู้หญิงว่ามันจะเป็นอย่างไร”

แซดเลอร์ ซึ่งกล่าวว่าเธอพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ยังได้กล่าวถึงปฏิกิริยาที่เธอได้รับจากแฟนๆ และผู้ติดตาม ซึ่งหลายคนตกใจเมื่อพบว่าเธอผ่านกระบวนการตอนอายุ 48 ปี

“เสียงตอบรับกลับมามากมาย ‘ขอบคุณที่บอกทุกด้านว่าอายุ 48 เป็นอย่างไร และมีอะไรให้เราบ้าง’” เธอเล่า “และเพียงแค่คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังและความเลวร้ายของความเจ็บปวดและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก”

แซดเลอร์ยังพูดถึงว่าการที่เธอเปิดใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางรอบตัวเธอหรือไม่2017 ออกจากE! ข่าว. ในขณะนั้น แซดเลอร์ค้นพบว่าเจสัน เคนเนดี น้องชายของเธอได้เงินเดือนมากกว่าเธอสองเท่า แม้ว่าเธอหวังว่าจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนการเจรจาสัญญาของเธอ แต่ต่อมาเธอก็ออกจากเครือข่ายและกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ตรงไปตรงมาเพื่อความเสมอภาคของค่าจ้าง เมื่อ Glamour ถาม ว่าประสบการณ์นั้นทำให้เธอมีความซื่อสัตย์มากขึ้นหรือไม่ Sadler ยืนยันคำยืนยัน

“ความจริงคือทุกสิ่ง ฉันแค่รู้สึกว่าคุณจะแพ้ไม่ได้ถ้าคุณพูดความจริง และนั่นใช้ได้กับทุกสิ่ง ใช้ได้กับงาน อาชีพ ความสัมพันธ์ของคุณ มันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่ง” เธอกล่าว “ใช่ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเห็นว่านี่เป็นขั้นตอนในพลังของฉันเอง ฉันทำจริงๆ”