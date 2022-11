Bill Richardson สามารถปลดปล่อย Brittney Griner และ Paul Whelan ได้หรือไม่?

เมื่อหลายวันก่อนรัสเซียจะบุกยูเครน และพอลล่ากับโจอี้ รีดก็หมดความหวังที่จะได้เห็นลูกชายของพวกเขา เทรเวอร์ เป็นอิสระจากเรือนจำในรัสเซีย จากนั้นมีสายเรียกเข้าจากผู้ช่วยของบิล ริชาร์ดสัน

ผู้ช่วยคนดังกล่าวกล่าวว่า ริชาร์ดสัน อดีตนักการเมืองในนิวเม็กซิโก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องข้อตกลงกับผู้แข็งแกร่งต่างชาติเพื่อปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกัน กำลังมุ่งหน้าไปยังมอสโกเพื่อเจรจาให้เทรเวอร์ปล่อยตัว

“ฉันถามว่า ‘แล้วกระทรวงการต่างประเทศล่ะ’ Joey Reed เล่าในการให้สัมภาษณ์ มิกกี้ เบิร์กแมน ผู้ช่วยตอบว่าทัศนคติของแผนกนี้ “เลิกใช้แล้ว” ตามคำพูดของโจอี้ รีด และการเดินทางครั้งนี้เป็น “โดยพื้นฐานแล้วเป็นปฏิบัติการแบบกองโจร”

สองเดือนต่อมา เทรเวอร์ รีด ทหารผ่านศึกนาวิกโยธินสหรัฐ เป็นอิสระ หลังจากถูกคุมขังมานานกว่าสองปีในข้อกล่าวหาว่าเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคน เขาได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 27 เมษายนในการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างเครมลินและฝ่ายบริหารของไบเดน

“ฉันรู้สึกจริง ๆ ว่าถ้าริชาร์ดสันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” เทรเวอร์จะยังคงอยู่ที่นั่น Paula Reed กล่าว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ยากที่จะพูด เจ้าหน้าที่สหรัฐไม่เคยให้เครดิตริชาร์ดสันว่ามีบทบาทสำคัญในการปล่อยตัว แทนที่จะอธิบายงานด่วนของพวกเขาเองเพื่อปลดปล่อยเทรเวอร์ รีด เมื่อสุขภาพของเขาเริ่มแย่ลง และหลังจากริชาร์ดสันเดินทางไปมอสโคว์อีกครั้งในเดือนกันยายน คราวนี้พยายามที่จะชนะการปล่อยตัวชาวอังกฤษบริตต์นีย์ กรินเนอร์และพอล วีแลน ฝ่ายบริหารของไบเดนส่งสัญญาณว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขา

“ข้อกังวลของเราคือ เอกชนที่พยายามทำข้อตกลงเป็นนายหน้าไม่ได้และไม่สามารถพูดแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ได้” เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในการบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 14 กันยายน เขาเตือนว่าการทูตอิสระ “มีแนวโน้มที่จะขัดขวาง” ความพยายามในการปลดปล่อย Griner และ Whelan เขาตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางของริชาร์ดสันไม่ได้รับการประสานงานกับสถานทูตสหรัฐฯ ในมอสโก

เมื่อถามถึงริชาร์ดสันในวันนั้น โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติ จอห์น เอฟ. เคอร์บี บอกกับซีเอ็นเอ็นว่า “ตอนนี้ประชาชนไม่ควรอยู่ในมอสโกเลย”

ในการให้สัมภาษณ์ ริชาร์ดสันกล่าวว่าเขายังอยู่ในคดีนี้และพยายามมองข้ามข้อขัดแย้งใดๆ

“ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวประกันและความพยายามของเอกชน บางครั้งความขัดแย้งและความตึงเครียดก็เกิดขึ้น” เขากล่าว “ในกรณีของ Whelan-Griner เรากำลังทำงานร่วมกันและประสานงานความพยายามของเรา”

“แต่” เขากล่าวเสริม “ความรับผิดชอบแรกของฉันคือต่อตัวประกันชาวอเมริกันและครอบครัวของพวกเขา ไม่ใช่ต่อรัฐบาล”

เป็นเวลาหลายทศวรรษในด้านการเมืองและในฐานะพลเมืองส่วนตัว ริชาร์ดสันมีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้ได้รับการปล่อยตัวชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในต่างประเทศ เดินทางไปยังเขตอันตราย เช่น เกาหลีเหนือและอิรักของซัดดัม ฮุสเซน และสร้างปาฏิหาริย์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ เท่านั้นทำไม่ได้

ตอนนี้ครอบครัวของ Whelan และ Griner ซึ่งอุทธรณ์โทษจำคุก 9 ปีในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดถูกศาลรัสเซียปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หวังว่า Richardson จะสามารถส่งมอบได้อีกครั้ง

แต่หลายคนที่เคยร่วมงานกับริชาร์ดสันหรือติดตามความพยายามของเขาอย่างใกล้ชิดนั้นไม่สบายใจ พวกเขาอธิบายว่าเขาเป็นสุนัขล่าเนื้อประชาสัมพันธ์อันธพาลที่เสี่ยงต่อการทำให้การเจรจาที่ละเอียดอ่อนของฝ่ายบริหารของไบเดนกับรัสเซียซับซ้อนและอาจเล่นอยู่ในมือของเครมลิน

คำเตือนของฝ่ายบริหารของไบเดนเกี่ยวกับความพยายามของริชาร์ดสันเป็นไปตามข้อพิพาทอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการแลกเปลี่ยนนักโทษ และสะท้อนถึงแรงกดดันในการจัดการกับรัฐบาลต่างประเทศที่ทำให้นักโทษชาวอเมริกันกลายเป็นผู้ต่อรอง

Danielle Gilbert ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจานักโทษที่ Dickey Center for International Understanding ที่ Dartmouth College กล่าวว่า “มีประโยชน์ที่ชัดเจน แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง” ที่มาพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคนนอกเช่น Richardson กิลเบิร์ตยกย่องความสำเร็จในอดีตของริชาร์ดสัน และกล่าวว่าเขาสามารถแสดงบทบาทอันมีค่าได้ด้วยการพบปะกับนักแสดงที่น่ารังเกียจและระดมความคิดที่จะไม่ถูกจำกัดสำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ

อันตรายที่เธอกล่าวคือ นักการทูตอิสระอาจเลิกทำงานข้ามวัตถุประสงค์กับรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจ “ทำให้ข้อตกลงตกอยู่ในอันตราย”

ในช่วงอาชีพทางการเมืองอันยาวนานของเขา Richardson วัย 74 ปี เป็นที่รู้จักจากคนในท้องถิ่น สไตล์ที่ไม่โอ้อวด และทักษะในการโปรโมตตนเอง

หลังจากแปดปีในฐานะผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกและความล้มเหลวในการเสนอราคาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในพรรคเดโมแครตในปี 2008 อาชีพทางการเมืองของเขาสิ้นสุดลงเมื่อการเสนอชื่อของเขาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ถูกเพิกถอนท่ามกลางการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการทำสัญญาของรัฐในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ คดีถูกทิ้ง

ก่อนหน้านั้นเขาดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภานิวเม็กซิโก ตลอดจนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเอกอัครราชทูตสหประชาชาติภายใต้ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ในฐานะสมาชิกอายุน้อยของคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงทศวรรษ 1980 เขาได้พัฒนาไหวพริบในการทูตลับๆ แบบลับๆ และคลินตันส่งเขาไปปฏิบัติภารกิจที่ละเอียดอ่อนไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น อิรัก เกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน และซูดาน

Richardson เคยเขียนหนังสือชื่อ “How to Sweet-Talk a Shark” และได้แบ่งปันคติพจน์เช่น: “เคารพอีกฝ่ายหนึ่ง พยายามเชื่อมต่อเป็นการส่วนตัว ใช้อารมณ์ขัน. ให้อีกฝ่ายรักษาหน้า”

วันนี้เขาดำเนินการ Richardson Center for Global Engagement ซึ่งกล่าวว่า “ส่งเสริมสันติภาพและการเจรจาระดับโลก” ในอาคารสำนักงานในเมืองซานตา เฟ รัฐนิวเม็กซิโก ศูนย์นี้มีพนักงานเต็มเวลาเพียงสองคน ได้แก่ ริชาร์ดสันและเบิร์กแมน อดีตพลร่มของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล ซึ่งเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขาเรียกว่า “การทูตส่วนปลาย”

Richardson กล่าวว่าครอบครัวของนักโทษไม่จ่ายเงินให้เขา เขาไม่เคยแสดงตนว่าทำงานในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ เขากล่าว แต่ยังคงให้ข้อมูลสรุปแก่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกี่ยวกับความพยายามของเขา

ตอนนี้เขากำลังช่วยเหลือชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกคุมขังในรัสเซีย เขากล่าวพร้อมกับเชลยศึกชาวอเมริกันที่ชาวรัสเซียยึดครองในยูเครนตะวันออก แต่ที่โดดเด่นที่สุดในหมู่พวกเขาคือ Griner ดารา WNBA ที่ถูกจับกุมเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินมอสโกพบน้ำมันกัญชาในกระเป๋าเดินทางของเธอ และ Whelan ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยถูกจับกุมที่โรงแรมมอสโกในเดือนธันวาคม 2018 และถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานจารกรรม

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาว่าพวกเขาทั้งคู่ “ถูกกักขังอย่างไม่ถูกต้อง” และปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเป็นตัวประกัน ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นให้ดำเนินการ ฝ่ายบริหารของ Biden ได้เสนอในเดือนมิถุนายนเพื่อแลกเปลี่ยน Viktor Bout ซึ่งเป็นผู้ค้าอาวุธชาวรัสเซียซึ่งรับโทษจำคุกเป็นเวลานานสำหรับ Griner และ Whelan รัสเซียไม่ได้ตอบโต้ต่อสาธารณะ

ริชาร์ดสันจะไม่อธิบายการติดต่อของเขา แต่มักจะตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย Sergey Lavrov ทำหน้าที่เป็นคู่หูของเขาเมื่อเขาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ

ตามคำกล่าวของ Paula Reed Richardson ได้ติดต่อ Lavrov เกี่ยวกับคดีของลูกชายของเธอ และนักการทูตชาวรัสเซียได้สั่งให้ Richardson เป็น “บุคคลที่สามที่ร่ำรวย”

หลังจากที่ Trevor Reed ได้รับการปล่อยตัวในเดือนเมษายน เพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักบินชาวรัสเซียที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลลักลอบขนยาเสพติด ริชาร์ดสันกล่าวขอบคุณชายคนหนึ่งชื่อ Ara Abramyan ต่อสาธารณชน

นักธุรกิจชาวอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่ในมอสโก อับรามยันภูมิใจนำเสนอความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ผู้ซึ่งมอบรางวัล Order for Merit to the Fatherland อันทรงเกียรติของรัสเซียให้แก่เขา

ปูติน “ให้คำแนะนำและฉันปฏิบัติตาม” Abramyan กล่าวในปี 2558

ในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับโอกาสในการปล่อยตัวกรีเนอร์และวีแลน ริชาร์ดสันก็เต็มใจที่จะพยากรณ์

“ ฉันยังคงคิดบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการคาดการณ์ของฉันว่าจะสามารถทำข้อตกลงได้ก่อนสิ้นปีเพื่อนำ Brittney Griner และ Paul Whelan กลับบ้าน” เขากล่าว “จากประสบการณ์ของผม เมื่อกระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดลง ก็มีโอกาสที่จะทำข้อตกลงได้”

เขาเตือนถึง “ถนนขรุขระเล็กน้อย” แต่กล่าวว่า “กลยุทธ์ของทำเนียบขาวนั้นดีและสมจริง” เขาบอกกับ CNN เมื่อต้นเดือนตุลาคมว่าเขาคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยน “สองต่อสอง” โดยส่งคืนชาวรัสเซียสองคนสำหรับชาวอเมริกันสองคน

เจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับข้อตกลงดังกล่าว แต่ไม่มีหลักฐานว่าฝ่ายบริหารของ Biden เต็มใจที่จะให้ข้อเสนอที่เป็นที่รู้จักเพื่อคืน Bout ซึ่งถูกตัดสินลงโทษในศาลรัฐบาลกลางในปี 2554 ในข้อหาสมคบคิดที่จะสังหารชาวอเมริกัน

มีหลักฐานว่ามอสโกยินดีรับบทบาทของริชาร์ดสัน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สถานีข่าวของรัฐรัสเซีย Tass ได้อ้างคำพูดของ Sergey A. Ryabkov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ ว่า “ความทะเยอทะยานของบุคคลที่น่าเคารพนับถือดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติของเขานั้นช่างน่ายกย่อง”

ริชาร์ดสันพูดกับซีเอ็นเอ็นไม่ค่อยการเมืองเกี่ยวกับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริหารของไบเดน

“มีเนลลีส์หลายคนในรัฐบาลที่วิตกกังวลและคิดว่าพวกเขาสามารถรู้ทุกอย่างได้ แต่นั่นไม่ใช่กรณี” เขากล่าว “ดูประวัติการทำงานของฉันมากกว่า 30 ปี”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในงานของริชาร์ดสัน

ระหว่างการบริหารของทรัมป์ ริชาร์ดสันได้พัวพันกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับยุทธวิธีและเครดิตในการปล่อยตัว Xiyue Wang นักศึกษาบัณฑิตชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อริชาร์ดสันนำนักข่าวชาวอเมริกัน แดนนี่ เฟนสเตอร์ กลับบ้านด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากเมียนมาร์ โรเจอร์ คาร์สเตนส์ ทูตพิเศษฝ่ายบริหารของไบเดนด้านกิจการตัวประกัน ขอบคุณเขาสำหรับ “การปล่อยตัวให้ปลอดภัย”

“บางครั้งก็ใช้แนวทางที่แปลกใหม่และก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้” Carstens กล่าวเสริม

แต่เมื่อนิตยสารโรลลิงสโตนเพิ่งเขียนเกี่ยวกับคดีนี้ โฆษกทำเนียบขาวได้แก้ไขบัญชีของคาร์สเทนส์โดยกล่าวว่า “รัฐบาลได้ประกันการปล่อยตัวเฟนสเตอร์แล้ว”

ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่ประธานาธิบดี โจ ไบเดน อนุมัติการแลกเปลี่ยนนักโทษกับเวเนซุเอลาที่ปล่อยตัวชาวอเมริกันเจ็ดคน ศูนย์ริชาร์ดสันออกแถลงการณ์ที่อ้างถึงความพยายามมากมายของริชาร์ดสันในนามของพวกเขา

ในการบรรยายสรุปเบื้องหลังสำหรับนักข่าวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยตัว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งไม่ได้กล่าวถึงริชาร์ดสันเลย แต่ตั้งข้อสังเกตว่ามีเพียงประธานาธิบดีสหรัฐฯ เท่านั้นที่สามารถให้การผ่อนผันได้ ดังนั้นรัฐบาลสหรัฐฯ เท่านั้นที่สามารถเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษได้

ในทำนองเดียวกัน เจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ได้อธิบายว่าริชาร์ดสันเป็นกุญแจสำคัญในการปล่อยตัวเทรเวอร์ รีด

ในอีเมลฉบับเดือนกรกฎาคมถึงผู้สนับสนุน David น้องชายของ Paul Whelan เขียนว่าครอบครัวของเขาได้ติดต่อ Richardson เมื่อต้นปี 2019 “เมื่อเราอยู่ในทะเล” เกี่ยวกับวิธีช่วยเหลือ Paul แต่เขายอมรับข้อจำกัดของนักเจรจาอิสระที่ไม่สามารถต่อรองในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ และอาจไม่รู้ถึงความพยายามของทางการ

“นี่หมายความว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือและขัดขวางการแก้ไขที่เป็นไปได้ของคดีผู้ต้องขัง” David Whelan กล่าวเสริม

Paula Reed มั่นใจว่า Richardson ช่วยได้

เมื่อริชาร์ดสันบินไปมอสโคว์ในเดือนกุมภาพันธ์ บนเครื่องบินส่วนตัวที่ยืมมาจากเฟร็ด สมิธ ผู้ก่อตั้ง FedEx เขาได้รับแจ้งจากคนกลางของเขาว่าปูตินได้อนุมัติการค้า Reed เป็นการส่วนตัวสำหรับนักบินชาวรัสเซียที่ถูกจำคุก คอนสแตนติน ยาโรเชนโก เธอกล่าว

ในระหว่างการประชุม 30 มีนาคมที่สำนักงานรูปไข่ Paula และ Joey Reed กล่าวว่าพวกเขาบอก Biden ว่าพวกเขาทราบถึงข้อเสนอของปูติน นั่นทำให้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการบอกของพวกเขาที่ไบเดนจะไม่ทำ

การเยือนมอสโคว์ของริชาร์ดสัน “มีความสำคัญ” พอลล่า รีดกล่าว “เราสามารถเข้าไปที่นั่นโดยพูดว่า ‘เรารู้ว่ามีข้อตกลงอยู่บนโต๊ะ’”

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ไม่ได้ชี้ว่าการประชุมดังกล่าวเป็นประเด็นชี้ขาด และผู้เชี่ยวชาญสังเกตว่า Biden ได้อนุมัติการแลกเปลี่ยนสำหรับนักโทษชาวอเมริกันคนอื่น ๆ โดยไม่ต้องพบกับครอบครัวของพวกเขาก่อน

Paula Reed คิดว่า Richardson สมควรได้รับเครดิตมากกว่านี้จากฝ่ายบริหารของ Biden แต่เธอเข้าใจความหงุดหงิดของมัน

“การที่บิล ริชาร์ดสันแทรกตัวเอง และจากนั้นให้เครดิตกับการส่งคืนตัวประกัน ถือเป็นข้อตกลงเชิงลบ” สำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เธอกล่าว “นั่นคือทั้งหมดที่ริชาร์ดสันกำลังมองหา: ‘ขอบคุณนะ เราซาบซึ้งใจ’”