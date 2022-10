5 แบรนด์โรงแรมบูติกเหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ด้วยจิตวิญญาณที่ไม่เคารพ – ที่โรงแรมแนชวิลล์มี “9 to 5 Suite” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dolly Parton พร้อมเตียงคิงไซส์ของแคลิฟอร์เนียและเพดานกระเบื้องดิสโก้บอล – แต่ความทะเยอทะยานที่จริงจัง Graduate เป็นสัญลักษณ์ของคลื่นลูกใหม่ของบริษัทขนาดเล็ก ที่กำลังท้าทายแบรนด์โรงแรมในเครืออย่างฮิลตันและแมริออท เมื่อมองข้ามไปได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่ทั่วโลกมีจำกัด เครือข่ายเหล่านี้กำลังแพร่หลายมากขึ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกประเภท

อันที่จริง แม้แต่พวกตัวใหญ่ก็ยังกระโดดขึ้นไปบนเกวียนขนาดเล็กที่มีพลัง “ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ Thompson และเราเห็นความสนใจจากทั่วโลก” Mark Hoplamazian ซีอีโอของ Hyatt ซึ่งเข้าครอบครองแบรนด์บูติกที่เป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบที่มีสไตล์ในปี 2018 นับแต่นั้นมาได้เพิ่มที่พักอีก 9 แห่ง โดยมีมากกว่านั้นอีก 9 แห่ง ที่จะมา. “เราเพิ่งมีการเปิดตัวที่แข็งแกร่งจริงๆ มากมายในดัลลัสและซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ซาวันนาห์ จอร์เจีย และบริเวณบัคเฮดในแอตแลนตา” เขากล่าวเสริม “ฉันคิดว่าแบรนด์นี้จะเริ่มแสดงในตลาดอื่นๆ ทั่วโลก”

Hoplamazian กล่าวว่ากุญแจสู่ความสำเร็จคือการเน้นที่อาหารและในหลายกรณี บาร์บนชั้นดาดฟ้าที่มีชีวิตชีวาซึ่งดึงดูดใจคนในท้องถิ่น เช่น ร้านอาหาร Fleeting ที่Thompson Savannahซึ่งเสิร์ฟกุ้งเกลือพริกไทยกับข้าวแดง congee หรือ Anchovy Social ค็อกเทลบาร์ชั้นบนสุดของร้านThompson Washington, DC

Ace Hotelได้ช่วยบุกเบิกกลยุทธ์ที่เน้นคนในพื้นที่เป็นอันดับแรก และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อขยายไปถึง 11 แห่ง รวมทั้งบรู๊คลิน นิวยอร์ก; เกียวโต, ญี่ปุ่น; และโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ในซิดนีย์ในอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ในย่าน Surry Hills ของเมือง สถานที่ให้บริการในโตรอนโตจะทำให้ยอดรวมทั่วโลกเป็น 12 เมื่อเปิดให้บริการในเขตการ์เม้นท์ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้

แต่การโอบกอดพื้นที่ใกล้เคียงได้กลายเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคย พิจารณา The Hoxtonซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็น “กลุ่มโรงแรมแบบเปิดโล่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายและความแปลกใหม่ของท้องถนน” ซอสสูตรพิเศษของทางร้านมีทั้งล็อบบี้ดีไซน์สูงและร้านอาหารตามสั่งที่ดึงดูดทั้งลูกค้าประจำในบ้านเกิดและคนนอกเมือง Hoxton ยังมอบราคาห้องพักในราคาไม่แพง – จาก 179 ดอลลาร์ในลอสแองเจลิสและ 222 ดอลลาร์ในลอนดอน – ส่วนหนึ่งมาจากที่พักขนาดเล็ก ไม่ใช่ว่าแขกจะไม่สนใจ: นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการโดย Ennismore ผู้พัฒนาในลอนดอนในปี 2555 The Hoxton ได้ขยายไปยังจุดหมายปลายทางใหม่เจ็ดแห่ง รวมถึงอัมสเตอร์ดัม ชิคาโก และโรม ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแอคคอร์Ennismore เพิ่งเปิด The Hoxton, Poblenou ในบาร์เซโลนา แผนเรียกร้องให้มีด่านหน้าเพิ่มเติมในกรุงบรัสเซลส์และย่าน Shepherd’s Bush ในลอนดอนในปีนี้ซึ่งจะทำให้คอลเลกชันทั่วโลกเป็น 13

การนำโรงแรมขนาดเล็กระดับนานาชาติอย่างแท้จริงมาใช้คือ The Standard ซึ่งได้เปลี่ยนจากโรงแรมเพียงไม่กี่แห่งในสหรัฐฯ ไปสู่โรงแรมหลายแห่งทั่วโลกเพื่อหลีกหนีจากสภาพอากาศที่อบอุ่น ด้วยการลงทุนจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยแสนสิริ The Standard, Maldivesเปิดให้บริการในปี 2019 ด้วยวิลล่า 115 หลัง และไนท์คลับเหนือน้ำพร้อมฟลอร์เต้นรำซีทรู รีสอร์ทริมทะเลแห่งล่าสุด เดอะสแตนดาร์ด หัวหินใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชั่วโมง ขณะที่โรงแรมเรือธงมีกำหนดจะเปิดให้บริการในเมืองหลวงของไทยในฤดูใบไม้ผลินี้ สถานที่ตั้งในลาสเวกัส ลิสบอน สิงคโปร์ และอิบิซา ประเทศสเปน ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเช่นกัน Amber Asher ซีอีโอของบริษัทกล่าว

“เราอยากอยู่ในทุกแห่งที่ผู้คนต้องการไป – และลืมตาขึ้นไปยังสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยคิดอยากจะไป เช่น หัวหิน” Asher กล่าว “เราต้องการนำวัฒนธรรมในแบบของเรา ทั้งเท่ สบายๆ สนุกสนาน ไปทั่วโลก”