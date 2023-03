30 ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลกในปี 2566

แม้จะมีกระแสข่าวร้ายที่เราเคยได้ยินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แต่โลกก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้นำไปสู่อนาคตที่น้อยคนนักจะจินตนาการได้ เมื่อทศวรรษที่แล้ว เมื่อการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูง น้อยคนนักที่จะจินตนาการว่าจะมีผู้คนกว่า 6 พันล้านคนใช้สมาร์ทโฟนในปี 2566 ในลักษณะเดียวกัน มาตรฐานการครองชีพได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป อายุขัยดีขึ้นอย่างมาก

ในขณะที่ประเทศในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานการครองชีพสูงเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและความมั่งคั่งไม่เคยสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 1950 นอร์เวย์มีอายุขัยเฉลี่ย 72 ปี; ในมาลีอายุขัยเพียง 26 ปี ปัจจุบันอายุขัยในมาลีอยู่ที่ประมาณ 59 ปี มากกว่าสองเท่าของเมื่อ 70 ปีที่แล้ว แน่นอนว่า นี่ไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานการพัฒนาในยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อายุขัยของนอร์เวย์เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ปี และตอนนี้อยู่ที่ 83.2 ปี

ในอดีต ความยากจนได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชียและแอฟริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลก และเราจะพูดถึงเหตุผลในภายหลัง และความยากจนที่สูงขึ้นนั้นมาพร้อมกับมาตรฐานการครองชีพที่ต่ำ มีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องนี้ในเอเชีย ซึ่งประเทศต่างๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีความยากจนในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ 1980 แต่มีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดระดับ ในความเป็นจริง ระดับความยากจนทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การลดความยากจนนี้ยังบรรลุเป้าหมายในการลดความไม่เท่าเทียมกันของความมั่งคั่ง เนื่องจากทรัพยากรมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันและเท่าเทียมกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เกิดขึ้นในปี 2563 ผู้คนจำนวน 70 ล้านคนต้องตกอยู่ในความยากจนโดยมีรายได้ลดลงอย่างมาก และผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วโลกถูกปล่อยออกจากประเทศต่างๆ ปี 2020 มีผู้คนจำนวนมากที่สุดที่ถูกผลักไสไปสู่ความยากจน นับตั้งแต่ปี 1990 ถูกเก็บบันทึกเอาไว้ ขณะเดียวกันก็เป็นปีแรกในรอบระยะเวลาอันยาวนานที่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เพิ่มขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ประเทศที่ร่ำรวยกว่าสามารถใช้นโยบายการคลังที่จำเป็นและการใช้จ่ายที่ช่วยบรรเทาผลกระทบส่วนใหญ่จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อความยากจน ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลกกลับมีการใช้จ่ายน้อยลง ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถ เพื่อให้บรรลุผลน้อยลง

ในขณะเดียวกัน แอฟริกาไม่ได้ประสบความสำเร็จในระดับที่ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศในเอเชีย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้จึงเป็นทวีปที่ยากจนที่สุดในโลกได้อย่างง่ายดาย มีเหตุผลหลายประการ ประการแรกคือความยากจนทำให้เกิดความยากจน หากคุณมีเงินเพียงเล็กน้อยในการใช้จ่าย คุณก็มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายและปรับปรุงชีวิตของผู้คน ซึ่งเป็นสาเหตุที่วัฏจักรดำเนินต่อไป ตัวอย่างเช่น ประเทศในแอฟริกามีงบประมาณด้านการศึกษาต่ำกว่ามาก เนื่องจากอัตราการไม่รู้หนังสือในหลายประเทศอยู่ในระดับสูง และเมื่อการศึกษาอยู่นอกเหนือการเข้าถึงสำหรับประชากรทั่วไป โอกาสในการปรับปรุงก็ต่ำเช่นกัน

อีกเหตุผลหนึ่งคือความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนร่ำรวยที่สุดจึงใช้ชีวิตอย่างหรูหราแม้ในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลก แม้ว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้จะแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีสหรัฐฯ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เนื่องจากมหาเศรษฐีในประเทศต่างๆ มีรายได้สุทธิหลายล้านล้าน ในขณะที่ประชากรที่เหลือสูญเสียไปหลายล้านล้าน ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในประเทศยากจนขัดขวางการเติบโตและการปรับปรุงที่นั่น ท้ายที่สุดแล้ว แอฟริกาเป็นที่ตั้งของเขตสงวนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และยังครองพื้นที่ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก. แน่นอนว่ามีมากมายประเทศร่ำรวยในแอฟริกาเช่นกัน แต่ภาพที่ท่วมท้นของทวีปทำให้เกิดภาพเชิงลบ

แม้ว่าระดับการพัฒนาในประเทศเหล่านี้อาจไม่สำคัญมากนัก แต่ศักยภาพของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่จะเติบโตนั้นไม่มีที่เปรียบ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบางประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลกจึงแสดงอัตราการเติบโตสูงสุดทั่วโลกด้วย บริษัทต่างๆ กำลังพยายามปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ เช่น Apple Inc. (NASDAQ:เอเอพีแอล), ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ:MSFT) และ Alphabet Inc. (NASDAQ:กูเกิล) จัดสรรเงินหลายพันล้านเพื่อการครองชีพที่เหมาะสม ในขณะที่บริษัทต่างๆ เช่น Caterpillar Inc. (NYSE:แมว) และ Fluor Corporation (NYSE:เอฟแอลอาร์) กำลังดำเนินการก่อสร้างในสหรัฐอเมริกา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวที่แก้ไขปัญหาอย่างน้อยในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถไปที่15 ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและบริษัทต่างๆ ที่กำลังดำเนินการแก้ไข.

ในการพิจารณารายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลก เราได้พิจารณาอายุขัยเมื่อแรกเกิด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย และรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ เราได้คำนวณคะแนนตามการจัดอันดับของแต่ละประเทศสำหรับแต่ละเกณฑ์ โดยคะแนนสูงสุดสำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ลองมาดูประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงแต่กำลังประสบปัญหากับมาตรฐานการครองชีพของพวกเขา โดยเริ่มจาก:

30. โกตดิวัวร์

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 161.33

เศรษฐกิจของโกตดิวัวร์ในปัจจุบันมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุที่แทบจะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลก

29. เซเนกัล

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 161.67

มีอุตสาหกรรมหลักหลายแห่งในเซเนกัล รวมทั้งการท่องเที่ยว การประมง เกษตรกรรม และเหมืองแร่ นอกเหนือจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

28. ยูกันดา

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 161.67

ยูกันดามีศักยภาพที่จะรอดพ้นจากรายชื่อของเราเมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ปริมาณน้ำฝนที่สม่ำเสมอ แหล่งแร่ และพื้นที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้ยูกันดาไม่สามารถบรรลุศักยภาพที่แท้จริงได้

27. ซูดาน

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 162.33

แหล่งน้ำมันจำนวนมหาศาลของซูดานมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าเกษตรกรรมจะยังคงจ้างงานอยู่ประมาณ 80% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

26. เอริเทรีย

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 162.67

ประมาณการชี้ให้เห็นว่า 32% ของ GDP ของเอริเทรียขึ้นอยู่กับการส่งเงินเข้าประเทศโดยการส่งเงินกลับของแรงงานในต่างประเทศ

25. คอโมโรส

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 162.67

การประมงและการทำฟาร์มเพื่อยังชีพเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของคอโมโรส แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติจะมีน้อย การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน และประชากรจำนวนมากเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศต้องดิ้นรนในการพัฒนา

24. รวันดา

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 163.00

รวันดาทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อในการฟื้นตัวจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาปี 1994 แต่ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลก

23. มาดากัสการ์

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 165.33

มาดากัสการ์ได้สร้างภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับผลกระทบในทางลบจากข้อจำกัดของโควิด-19 อุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ในประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรม สิ่งทอ และเหมืองแร่

22. เอธิโอเปีย

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 167.33

รัฐบาลเอธิโอเปียกำลังอยู่ในกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกา. ความขัดแย้งทางแพ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคไทเกรย์ของประเทศได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ

21. เลโซโท

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 168.67

แม้ว่าจะมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับแอฟริกาใต้ แต่เลโซโทก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลก ครัวเรือนส่วนใหญ่ในประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม

20. แกมเบีย

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 170.00

แกมเบียมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตร มีแร่เหลือน้อยให้อวด

19. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 170.33

แม้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ European Union Generalized Scheme of Preferences ระบุว่าทุนสำรองของประเทศมีมูลค่าประมาณ 24 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเท่ากับ GDP ของสหรัฐฯ ทุนสำรองโคลตันส่วนใหญ่ในโลกอยู่ใน คองโก

18. โตโก

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 170.33

โตโกเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกได้อย่างง่ายดาย ด้วยความไม่มั่นคงทางการเมือง หนี้สินภายนอก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ล้วนส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

17. เบนิน

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 171.67

40% ของ GDP ของเบนินมาจากฝ้าย โดยสินค้าโภคภัณฑ์คิดเป็นอย่างน้อย 80% ของการส่งออกของประเทศ

16. มาลาวี

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 172.67

มาลาวีมี GNI ต่อหัวอยู่ที่ 1,466 ดอลลาร์ ในขณะที่เกษตรกรรมคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อยหนึ่งในสามของเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยเพียง 4.5 ปี ประเทศนี้ต้องทำอีกมากเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและการเข้าถึง

15. เยเมน

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 174.00

สงครามกลางเมืองเยเมนทำให้เยเมนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลก โดยวิกฤตดังกล่าวยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล

14. ประเทศไลบีเรีย

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 175.00

สงครามกลางเมืองสองครั้งในไลบีเรียในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วและเติบโตเร็วที่สุดในทศวรรษ 1970

13. เซียร์ราลีโอน

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 176.67

เศรษฐกิจของเซียร์ราลีโอนพึ่งพาการแสวงหาผลประโยชน์จากแร่ธาตุมากเกินไป โดยเฉพาะทองคำและเพชร โดยละเลยการปรับปรุงและการกระจายความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ที่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้

12. อัฟกานิสถาน

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 176.67

ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในเอเชีย สถานการณ์ปัจจุบันของอัฟกานิสถานส่วนใหญ่เป็นผลจากการกระทำของสหรัฐฯ และรัสเซีย โดยอดีตอยู่มานานหลายทศวรรษและจากไปอย่างกะทันหันในปี 2563 ส่งผลให้กลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจควบคุมและประเทศถดถอยยิ่งขึ้น

11. ซูดานใต้

คะแนนพัฒนาการลิงวงใน: 178.00

ซูดานใต้เป็นประเทศใหม่ที่สุดในโลก ได้รับเอกราชในปี 2554 แต่สงครามกลางเมืองในซูดานใต้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากความชะงักงันทางเศรษฐกิจและความยากจนได้ทำลายความก้าวหน้าของประเทศ