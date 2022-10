โรงแรมที่จะจองสำหรับการเดินทางไปเนเปิลส์

หาที่พักใกล้ๆ เพียงไม่กี่ก้าวจากอ่าวเม็กซิโกที่ส่องประกายระยิบระยับหรือบางอย่างใกล้กับร้านอาหารชั้นเลิศและแหล่งช้อปปิ้งของ Fifth Avenue เพื่อให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในฟลอริดาตะวันตกเฉียงใต้

มาร์โค บีช โอเชียน รีสอร์ท

ย้ายออกไป ไมอามี–เนเปิลส์กำลังมีเวลาสักครู่ และในขณะที่เมืองฟลอริดาทางตะวันตกเฉียงใต้แห่งนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของขนาดมหานครทั่วทั้งรัฐ เนเปิลส์เสนอทางเลือกที่หรูหราเกินขนาดเมื่อต้องเข้าพักและรับประทานอาหาร ทั้งในและนอกชายหาด

ชายหาดเก่าแก่ พื้นที่อนุรักษ์ และสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยป่าชายเลนและองุ่นทะเล ทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์ตามธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่ซึ่งการหลบหนีเข้าสู่ธรรมชาตินั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเช่นเดียวกับ Negroni หรือคาปูชิโน่ในร้านกาแฟสไตล์ยุโรป

คุณสมบัติหลายแห่งที่เรากำลังนำเสนอให้คุณเข้าถึงชายหาดที่ดีที่สุดของเนเปิลส์ซึ่งเป็นที่ปรารถนาซึ่งมีที่จอดรถแบบพรีเมียมตลอดเวลา แต่คุณยังจะได้พบกับโรงแรมบูติกและโรงแรมในการผสมผสานนี้เพื่อการเข้าพักในตัวเมืองมากขึ้นใกล้กับร้านค้าปลีกและร้านอาหารรสเลิศตาม Fifth Avenue (คำตอบของ Naples ที่ย่าน Worth Avenue ของ Palm Beach) ไม่ว่าคุณจะเลือกโรงแรมไหน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าพักอันน่าจดจำ

โรงแรมตั้งอยู่ด้านหน้าอ่าวอันสวยงามเลียบชายหาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหมายถึงหาดทรายที่ไม่พลุกพล่านโดยสิ้นเชิงสำหรับเดินเล่น ว่ายน้ำ และผ่อนคลาย BALEEN ซึ่งเป็นร้านอาหารริมน้ำของ LaPlaya เป็นหนึ่งในร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเนเปิลส์ และมีทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินอันน่าทึ่งที่มองเห็นอ่าวเม็กซิโก

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ฟรี WiFi: ใช่

ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท: $45 ต่อวัน

ราคาห้องพัก: $$$$

สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น

หลุมไฟที่มองเห็นชายหาด บาร์ Tiki ริมสระน้ำ เรือคายัคและ SUP ในสถานที่ กิจกรรมสำหรับครอบครัวฟรี สปาชั้นเยี่ยม และร้านอาหารทะเลริมอ่าวพร้อมวิวผืนน้ำที่ดีที่สุดของเนเปิลส์

รายละเอียดโรงแรม

เนเปิลส์มีชายหาดที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของฟลอริดา แต่ด้วยที่จอดรถที่จำกัดตามแนวชายฝั่งและมีจุดเชื่อมต่อไปยังชายหาดเพียงไม่กี่แห่งระหว่างคอนโดมิเนียมจำนวนมากที่เรียงรายอยู่ การเกาะติดผืนทรายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่นี่ เมื่อคุณพักที่LaPlaya Beach & Golf Resortคุณจะอยู่ด้านหน้าอ่าวบนหาดที่มีผู้คนพลุกพล่านน้อยที่สุดในเนเปิลส์ บีชคลับของโรงแรมพร้อมเลานจ์ที่มีร่มเงาสำหรับพักผ่อนระหว่างวัน

มีสระว่ายน้ำ กลางแจ้ง 4 แห่ง ที่เรียงรายไปด้วยคาบาน่าและไม้ดอก รวมถึงสระว่ายน้ำที่เงียบสงบซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ บ่อปลาคราฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามทำให้เด็กๆ ยุ่งอยู่กับการให้อาหารปลาที่อาศัยอยู่ คุ้มค่าที่จะได้พักผ่อนในห้องริมชายหาดเนื่องจากคุณจะรู้สึกเหมือนถูกลอยตัวอยู่เหนือหาดทรายขาวละเอียด พร้อมระเบียงที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการจิบกาแฟยามเช้าหรือชมพระอาทิตย์ตกจากเบื้องบน

ร้านอาหาร BALEENที่โต๊ะกลางแจ้งมองเห็นชายหาด เป็นตั๋วที่ร้อนแรงที่สุดของเนเปิลส์สำหรับการดื่มด่ำกับอาหารทะเลสดใหม่จากอ่าวเม็กซิโก (ปลาเก๋ามักจะเป็นผู้ชนะ) เสิร์ฟพร้อมกับพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม สามารถจัดโต๊ะวางบนพื้นทรายได้หากต้องการชมน้ำและโลมาที่ลอดผ่านในระยะใกล้ ชั้นเรียนออกกำลังกายทุกวัน (โยคะ คาร์ดิโอ HIIT และอื่นๆ) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมรีสอร์ตของคุณแล้ว และSpaTerre ของโรงแรม มีบริการนวดแบบบาหลีและพิธีอาบน้ำแบบญี่ปุ่นนอกเหนือจากทรีตเมนต์มาตรฐาน นักกอล์ฟสามารถขับรถ 10 นาทีเพื่อไปยังสโมสรและสนามกอล์ฟส่วนตัว ของโรงแรม ซึ่งคดเคี้ยวผ่านภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่มที่เรียงรายไปด้วยทะเลสาบ 14 แห่ง

โรงแรมเอดจ์วอเตอร์ บีช

โรงแรมนี้ โรงแรมมีที่ตั้งริมอ่าวอันสวยงามบนชายหาดเนเปิลส์ที่สวยงามและเงียบสงบ และให้บริการห้องสวีททั้งหมด (ส่วนใหญ่มีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าพักและพักชั่วคราว

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ฟรี WiFi: ใช่

ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท: ใช่ $50 ต่อวัน

ราคาห้องพัก: $$$

สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น

เก้าอี้นั่งเล่นบนชายหาด บริการเครื่องดื่มริมสระน้ำ ร้านอาหารริมอ่าว

คำอธิบายโรงแรม

ด้วยความรู้สึกแบบบูติกและสระว่ายน้ำด้านหน้าอ่าวที่ส่องประกายระยิบระยับ โรงแรม Opal Collection ที่หรูหราแห่งนี้ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้ง่ายด้วยห้องสวีททั้งหมดและห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันสำหรับแขกในห้องพักส่วนใหญ่

คุณใช้เวลาเพียง 15 นาทีในการขี่จักรยาน (สามารถเช่าได้จากร้านขายของกระจุกกระจิกของโรงแรม) จากแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารทั้งหมดตามถนน Fifth Avenue ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองเนเปิลส์ ห้องอาหารริมอ่าวของโรงแรมCoastเหมาะสำหรับการนั่งจิบกาแฟคาปูชิโน่และไข่เบเนดิกต์เป็นอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารทะเลมื้อค่ำขณะพระอาทิตย์ตกดิน ชายหาดมักเป็นจุดขายของการเข้าพักที่นี่ ไม่ว่าคุณจะพักผ่อนบนหาดหรือดื่มด่ำกับวิวจากลานเฉลียงในห้องสวีทของคุณ

เจดับบลิว แมริออท มาร์โกไอแลนด์ บีช รีสอร์ท

รีสอร์ทริมชายหาดจำนวน 809 ห้องแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้หลบหนีจากที่ไกลๆ โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง และมอบประสบการณ์วันหยุดที่หลากหลาย ตั้งแต่เหมาะสำหรับครอบครัวไปจนถึงความหรูหราเฉพาะผู้ใหญ่

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ฟรี WiFi: ใช่

ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท: ใช่ $35 ต่อวัน

ราคาห้องพัก: $$$

สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น

บริการเช็คอินแชมเปญส่วนตัว เครื่องชงกาแฟ Nespresso ในห้องพัก พื้นที่อาร์เคดพร้อมลานโบว์ลิ่งและโต๊ะพูล รถรับส่งรีสอร์ทไปยังสนามกอล์ฟ

คำอธิบายโรงแรม

อยู่ตรงขอบของเกาะหมื่นเกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟลอริดา ซึ่งเป็นประตูสู่ฟลอริดาเอเวอร์เกลดส์ รีสอร์ทที่กว้างขวางแห่งนี้อยู่บนเกาะ Marco ให้ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวเม็กซิโก หาดทรายขาวทอดยาวทอดยาว และการพักผ่อนไม่รู้จบ มาดื่มด่ำกับความงามตามธรรมชาติของป่าฟลอริดาที่รายล้อมไปด้วยภูมิประเทศเขตร้อนและสายพันธุ์พื้นเมือง เช่น พะยูน ปลาโลมา ออสเพรย์ และนกกระทุง

ในระหว่างวัน พักในสระว่ายน้ำหลักสี่แห่งของรีสอร์ท หรือเลือกกระท่อม Chickee Huts สักแห่งเพื่อเล่นทราย โต้คลื่น และล่าเปลือกหอย ร้านอาหารใน โรงแรมทั้ง12แห่งครอบคลุมทุกอย่าง รับประทานอาหารกลางวันที่อาหารทะเลสดๆ ในท้องถิ่นที่Quinn’s on the Beachร้านอาหารริมน้ำยอดนิยมของทั้งคนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน ผ่อนคลายในช่วงบ่ายด้วยทรีตเมนต์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สปาในโรงแรมโดย JW ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแห่งในสหรัฐอเมริกา ในตอนท้ายของวัน อย่าลืมชมการเฉลิมฉลองพระอาทิตย์ตกด้วยค็อกเทลเมืองร้อนและการแสดงระบำไฟที่Kane Tiki Bar & Grillหรือที่ Ario ซึ่งเป็นร้านอาหารชั้นเลิศอันเป็นเอกลักษณ์ของที่พัก

อินน์ ออน ฟิฟธ์

โรงแรมบูติกแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางย่านช็อปปิ้งและรับประทานอาหารที่หรูหราและมีชีวิตชีวาที่สุดในเนเปิลส์ พร้อมมอบมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเนเปิลส์แบบโบราณและความสะดวกสบายสูงสุดของสิ่งมีชีวิตที่ทันสมัย

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ฟรี WiFi: ใช่

ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท: ใช่ $30

ราคาห้องพัก: $$$

สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น

ฟรีอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลและออร์เดิร์ฟทุกคืนพร้อมจากุซซี่ส่วนตัวบนชั้นดาดฟ้าสำหรับแขกระดับคลับ บริการรถผู้บริหารภายในรัศมี 2 ไมล์จากโรงแรม ค็อกเทลต้อนรับที่บาร์ริมสระรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมรีสอร์ท ผ้าขนหนูเย็นหน้าริมสระ เครื่องอ่านข่าวอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายโรงแรม

Southwest Florida ผสมผสานกับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ณ โรงแรมบูติกที่มีเสน่ห์แห่งนี้ในย่านประวัติศาสตร์ Naples อันเก่าแก่ใจกลางเมือง โดยมีร้านอาหารและร้านบูติกที่ดีที่สุดของเมืองอยู่ห่างออกไปไม่ไกลและห่างจากชายหาดเพียงหกช่วงตึก หินอ่อน โคมระย้า และผ้าปูที่นอนหรูหราโอบล้อมคุณด้วยความหรูหราที่ Inn on Fifth ริมถนน Fifth Avenue อันหรูหรา

โรงแรมมีสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าสปาและศูนย์ออกกำลังกาย อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลและของว่างยามเย็นสำหรับแขกที่เข้าพักในห้องสวีทระดับคลับสุดหรู แขกทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการสำรองที่นั่งรับประทานอาหารที่ห้องอาหารชั้นเลิศ 2 แห่งได้แก่ Truluck’s และ Ocean Prime

เดอะริทซ์-คาร์ลตัน เนเปิลส์

ราชินีแห่งชายหาดที่ครองราชย์มาอย่างยาวนาน ที่พักแห่งนี้สร้างมาตรฐานดั้งเดิมของเนเปิลส์สำหรับการเข้าพักริมอ่าวอันหรูหรา และให้คุณเข้าสู่โหมดพักร้อนแบบทันที

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ฟรี WiFi: ใช่

ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท: ใช่ $45

ราคาห้องพัก: $$$$

สปาที่กว้างขวางพร้อม ห้อง

ทรีตเมนต์ 30 ห้อง รายการสำหรับเด็กที่ยอดเยี่ยมที่ Ritz Kids บาร์ชมพระอาทิตย์ตกริมอ่าวที่ดีที่สุดของเนเปิลส์ที่ Gumbo Limbo

รายละเอียดโรงแรม

เมื่อ Naples เป็นเมืองที่ใกล้กับแหล่งน้ำนิ่งที่เงียบสงบมากกว่ารหัสไปรษณีย์ริมชายฝั่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฟลอริดา The Ritz-Carlton, Naples ได้เปิดประตูออกไปบนชายหาดสีทองและเริ่มต้อนรับแขก นั่นคือปี 1985 และในวันนี้ที่พักสุดหรู 447 ห้องยังคงกำหนดมาตรฐานทองคำของพื้นที่สำหรับการเข้าพักริมชายหาดพร้อมความสะดวกสบายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

ห้องพักติด ทะเลพร้อมระเบียงส่วนตัวและหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานให้ทัศนียภาพสูงสุด ด้านล่างนี้ คุณสามารถเดินเล่นไปตามเครือข่ายทางเดินริมทะเลส่วนตัวของโรงแรมผ่านป่าโกงกางและต้นปาล์มเพื่อไปยังชายหาด ซึ่งคุณสามารถผ่อนคลายในห้องอาบน้ำที่มีพ่อบ้านหรือเช่ากระดานแพดเดิลบอร์ดเพื่อเดินเล่นไปตามอ่าวเม็กซิโกอันเงียบสงบ

ทางเลือกในการรับประทานอาหารของที่พัก ได้แก่ ร้านซูชิDuskและGumbo Limboริมน้ำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของ Naples สำหรับค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตกและเคซาดิยากุ้งล็อบสเตอร์

เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กอล์ฟรีสอร์ท เนเปิลส์

ที่พักบนบกแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักกอล์ฟผู้รอบรู้ ทำให้ที่พักสุดหรูพร้อมความสนุกสนานและผ่อนคลายแบบครอบครัวมากมาย

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ฟรี WiFi: ใช่

ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท: ใช่ $45

ราคาห้องพัก: $$$$

สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น

สวนน้ำเต็มรูปแบบพร้อมสไลเดอร์และสระน้ำวน สนามกอล์ฟระดับแชมป์ 18 หลุม 2 แห่ง สนามเด็กเล่นในร่ม สนามเทนนิสดิน บริการรถรับส่งฟรีเพื่อเพลิดเพลินกับชายหาดที่ The Ritz-Carlton, Naples, จักรยานให้เช่ารวมอยู่ในค่าธรรมเนียมรีสอร์ท

คำอธิบายโรงแรม

สามารถมองเห็นรีสอร์ทแห่งนี้ได้โดยง่าย ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดไปทางตะวันตกประมาณ 20 นาที แต่ผู้เข้าพักที่ The Ritz-Carlton Golf Resort ในเนเปิลส์สามารถเข้าถึงชายหาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสปาของโรงแรมในเครือได้โดยใช้รถรับส่งฟรีที่วิ่งระหว่างที่พักทั้งสองแห่ง

สำหรับนักกอล์ฟ หลักสูตร Greg Normam 18 หลุม ระดับแชมป์ 2 แห่งของโรงแรมเป็นงานหลัก ครอบครัวที่ไม่ชอบออกรอบสามารถเพลิดเพลินกับ สไลเดอร์สามตัว ของสวนน้ำ The Reservoirและสายน้ำไหลเอื่อย งานศิลปะและงานฝีมือฟรีที่ ค่าย Ritz Kidsและเพียงแค่ผ่อนคลายริมสระน้ำในสภาพแวดล้อมกึ่งเขตร้อนอันเขียวชอุ่มของที่พัก