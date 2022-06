ออกจากเส้นทางที่พ่ายแพ้ในบัลแกเรีย – และค้นหาเมืองประวัติศาสตร์ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และการผสมผสานของวัฒนธรรม

เวลาล่วงเลย เที่ยงคืนเมื่อเรามาถึงZornitza Family Estateซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางตะวันตกเฉียงใต้ของบัลแกเรีย ใกล้ชายแดนประเทศกรีก ถนนในชนบทไม่มีแสงสว่าง เส้นทางของเราสว่างไสวด้วยดวงจันทร์และดวงดาว ความรู้สึกเดียวของเรามาจากกลิ่นของดอกกุหลาบที่ลอยอยู่กลางอากาศ สามีของฉัน, นิคอส, และฉันสะดุดเข้าไปในห้องของเรา, หมดแรงและตาบอดครึ่งจากแรงขับตา, และผล็อยหลับไปทันที.

“ฉันคิดว่ามาที่นี่ตอนกลางคืนเกือบดีกว่า” ยาเวอร์ คิรอฟ ผู้จัดการทั่วไปของที่พัก บอกกับฉันในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยรอยยิ้ม “เพราะงั้นคุณก็ต้องประหลาดใจเมื่อตื่นขึ้น”

ในแสงเช้าที่ซีดจางของเดือนพฤษภาคม มุมนี้ของบัลแกเรียเป็นบ้านนอกแบบเก่า Zornitza เป็นสมาชิกของกลุ่มโรงแรม Relais & Châteaux แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วเนินเขาสีเขียวซีดที่กลิ้งไปมาอย่างแผ่วเบาซึ่งเรียงรายไปด้วยต้นองุ่นมากกว่า 100 เอเคอร์ (ที่ดินมีฉลากไวน์เป็นของตัวเอง) ทุกที่ที่ฉันหันไปก็มีดอกกุหลาบ ตั้งแต่ดอกตูมสีชมพูเล็กๆ ที่เลื้อยไปตามกำแพงหิน ไปจนถึงกลีบลายเสือขนาดยักษ์ที่สั่นไหวในสายลม มีสวนผลไม้ออร์แกนิกที่มีเชอร์รี่เปรี้ยวและแอปริคอตช่วงต้นฤดูร้อน สมุนไพรที่ปลูกตามลำห้วย รังผึ้ง ฟาร์มปศุสัตว์ และทะเลสาบสำหรับตกปลา ขอแนะนำให้ผู้เข้าพักเลือกผลไม้หรือดอกไม้ที่พบบนที่ดิน โดยเลียนแบบความรู้สึกของวัยเด็กในชนบทของบัลแกเรีย

“นี่เป็นแนวคิดจริงๆ” คิรอฟอธิบาย “เพื่อสร้างสถานที่ที่แขกได้กลมกลืนกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เรามี”

บัลแกเรียถูกเพื่อนบ้านทางตอนใต้บดบังมาเป็นเวลานาน และสำหรับชาวอเมริกันมักเกี่ยวข้องกับอดีตคอมมิวนิสต์ บัลแกเรียเพิ่งเริ่มถูกมองว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออก (และห่างไกลจากสงครามเพียงไม่กี่แห่ง ประเทศทางเหนือของยูเครน) ครั้งแรกที่ฉันหลงใหลในประเทศนี้ขณะอ่านหนังสือ Border: A Journey to the Edge of Europe ของ Kapka Kassabova คัสซาโบวา ซึ่งออกจากบัลแกเรียตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต กลับมายังบ้านเกิดของเธอในอีก 20 ปีต่อมาเพื่อสำรวจชุมชนหลายชั้นตามแนวชายแดนที่ติดกับกรีซและตุรกี หนังสือของเธอเน้นความงามตามธรรมชาติและความลึกลับของบัลแกเรีย ฉันเริ่มวางแผนการเดินทางจากบ้านของฉันในกรีซด้วยความทึ่งในทันที

Kirov ยินดีที่จะปลดปล่อยความอยากรู้อยากเห็นของฉัน เขาพาเราเดินป่าในเทือกเขา Pirin ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นช่วงที่มีชื่อมาจากเทพเจ้าสายฟ้าและสายฟ้าของสลาฟ (โชคดีที่ไม่มีการจัดแสดงระหว่างการเดินของเรา) บริเวณนี้ขึ้นชื่อเรื่องพลังงานพิเศษ: น้ำพุแร่ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งคิดว่ามีคุณสมบัติในการรักษา ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายเพื่อสุขภาพยอดนิยม

จุดแวะแรกของเราคือ Melnik Pyramids ซึ่งเป็นกลุ่มหินธรรมชาติที่ดูเหมือนปราสาททรายสีสนิมโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังป่าที่ค่อนข้างไม่เข้ากัน ขณะที่เราตะกายขึ้นไปบนสันเขาที่ขรุขระ คิรอฟก็ชี้ให้เห็นภูเขาไฟที่ยังสงบอยู่คือ Mount Kozhuh ซึ่งอยู่ไกลออกไป นี่ก็เป็นที่เคารพในพลังของมันเช่นกัน และเป็นแหล่งกำเนิดของ Baba Vanga ผู้ลึกลับและคนทรงตาบอดที่มีสถานที่พิเศษในวัฒนธรรมบัลแกเรีย ระหว่างทางกลับลงมา เราแวะที่อาราม Rozhan ในยุคกลาง ซึ่งเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังและงานแกะสลักไม้สมัยศตวรรษที่ 16

Kirov พาเราไปที่ร้านอาหารที่ Rozhenski Han ซึ่งมีลานหินแบบเปิดที่ตกแต่งด้วยเซรามิกในท้องถิ่น ไม่นาน ก้อนชีสราดบนแผ่นไม้ก็มาถึง เชฟท้องของเขายื่นออกมาอย่างไม่เห็นแก่ตัวในด้านการตลาดสำหรับการปรุงอาหารของเขาอย่างสมบูรณ์แบบ หั่นเป็นขนมปังยัดไส้ด้วยความละเอียดอ่อนที่น่าประหลาดใจ เนื้อและผักหั่นบาง ๆ หล่นจากก้อนแล้ววางบนจาน และกลิ่นของเครื่องเทศบัลแกเรียทั่วไป ซึบิทสะ ลอยมาในอากาศ นี่คือ bohcha, จานอร่อยมาก ฉันไม่ได้รอให้ความร้อนลดลงก่อนที่จะขุดลงไป โชคดีที่มีราเคียแช่เย็นมากมาย บรั่นดีผลไม้บอลข่าน ทำให้ฉันเย็นลง เชฟถ่ายรูปร่วมกับเรา และส่งเราออกไปพร้อมกับของขวัญตามแบบฉบับของการต้อนรับแบบบัลแกเรีย: ขนมปังนุ่มๆ อุ่นๆ สำหรับ Kirov และ ซึบิทสะ ถุงเล็กๆ สำหรับฉัน

วันรุ่งขึ้น ฉันกับสามีออกเดินทางไปยังเมืองหลวงโซเฟีย โดยใช้เส้นทางที่ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านภูเขา ฉันกลิ้งกระจกลงและสูดอากาศในป่าที่ชื้นขณะที่แม่น้ำและต้นไม้ไหลผ่าน เราได้อ้อมไปทางทิศตะวันออกเพื่อดูอาราม Rila ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศของอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์และเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โครงสร้างเดิมถูกไฟไหม้ในปี 1840 และสร้างขึ้นใหม่ในสไตล์การฟื้นฟูแห่งชาติ โดมลายทางขาวดำโค้งขึ้นด้านบน ภาพเฟรสโกที่ได้รับการบูรณะภายในทาสีด้วยสีสันสดใส ฉันสามารถอยู่ได้หลายวันเพื่อดูฉากแต่ละฉาก (และบางคนก็นอนอยู่ในห้องขังของพระเก่า) แต่เสียงฟ้าร้องและฝนที่ตกลงมาในเวลาต่อมาบังคับให้เรากลับเข้าไปในรถ

ชาวธราเซียน กรีก โรมัน สลาฟ ออตโตมัน และต่อมา รัสเซียได้ทิ้งรอยประทับไว้หมดแล้ว โบสถ์ สุเหร่า และธรรมศาลาตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกัน และอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากออตโตมันถูกเสิร์ฟในเงามืดของอาคารยุคฟื้นฟูบาโรก

บัลแกเรียเกือบจะอุดมสมบูรณ์อย่างลามกอนาจาร – จนถึงชื่อของมันที่โป่ง B และสระกลมเหล่านั้นเติมปาก หลังจากอยู่ชนบทได้ไม่กี่วัน ฉันเคยชินกับการถูกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นการเข้าสู่โซเฟียด้วยถนนที่อุดตันและอาคารอพาร์ตเมนต์ในยุคสังคมนิยมที่จางหายไป สร้างความตกใจให้กับระบบ เมืองหลังคอมมิวนิสต์หลายแห่งมีชื่อเสียงในด้านความสกปรก แต่เช่นเดียวกับสิ่งดีๆ ส่วนใหญ่ในชีวิต เสน่ห์ของเมืองเหล่านี้ซ่อนอยู่เบื้องล่าง

เราเช็คอินที่Hyatt Regency Sofiaซึ่งเราได้รับการต้อนรับด้วยลายเส้นที่โฉบเฉี่ยวและโทนสีที่ละเอียดอ่อน เป็นหนึ่งในส่วนเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดในฉากที่ครอบงำโดยโรงแรมที่ยิ่งใหญ่หากลงวันที่ ไฮแอทเป็นหนึ่งในโรงแรม “อัจฉริยะ” ที่ประหยัดพลังงานไม่กี่แห่งในเมือง มองเห็นจัตุรัส Vasil Levski ซึ่งตั้งชื่อตามวีรบุรุษจากการปฏิวัติบัลแกเรียต่อพวกออตโตมานในปลายศตวรรษที่ 19 ที่พักอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งหมด (รวมถึงมหาวิหารเซนต์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี มหาวิทยาลัยโซเฟีย และหอศิลป์แห่งชาติ) ซึ่งฉันใช้เวลาทั้งหมดจากบาร์บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมพร้อมเนโกรนีที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ

“โซเฟียดำรงอยู่มานานกว่าเจ็ดพันปีแล้ว” ผู้จัดการทั่วไป Laurent Schauder อธิบายเกี่ยวกับกาแฟในล็อบบี้ที่สว่างไสว ศตวรรษเหล่านั้นนำผู้พิชิตที่แตกต่างกันจำนวนมากมาสู่เมือง ทุกคนทิ้งรอยประทับไว้: ชาวธราเซียน ชาวกรีก ชาวโรมัน ชาวสลาฟ ชาวออตโตมาน และต่อมาคือชาวรัสเซีย โบสถ์ สุเหร่า และธรรมศาลาตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกัน และอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากออตโตมันถูกเสิร์ฟในเงามืดของอาคารยุคฟื้นฟูบาโรก

แน่นอนว่าอดีตคอมมิวนิสต์ของบัลแกเรียนั้นยิ่งใหญ่ในจินตนาการของคนอเมริกัน Georgi Georgiev นักศึกษาประวัติศาสตร์และมัคคุเทศก์ที่นำเราทัวร์สถานที่ต่างๆ ในยุคคอมมิวนิสต์เป็นเวลาสี่ชั่วโมง รู้สึกเช่นเดียวกัน: “มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเรา” เขาบอกฉัน “เรื่องสั้น แต่เปลี่ยนชีวิตและความคิดของชาวบัลแกเรียไปอย่างสิ้นเชิง” รูปแบบสถาปัตยกรรมของกลุ่มตะวันออกสามารถพบได้ทั่วเมืองหลวง แต่ฉันประทับใจมากที่สุดโดยอนุสาวรีย์ที่มืดมนซึ่งซ่อนตัวอยู่ในมุมของอุทยานพระราชวังแห่งวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของระบอบการปกครองหลายพันคนถูกจารึกด้วยสีดำ หินอ่อน.

ทุกวันนี้ ย่านที่เขียวขจีรอบๆ Hyatt รวมทั้ง Doctor’s Garden และ Zaimov Park เป็นร้านอาหารสุดฮิป ร้านแผ่นเสียง และร้านกาแฟคลื่นลูกที่สาม ที่Raketa Rakia Barเราลองชิมเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีให้เลือกมากมาย พร้อมด้วยเนื้อย่างมากมายและเสียงกระหึ่มของนักทานที่มีความสุข

แต่ ถึงแม้ชาวโซเฟียจะบอกคุณว่าเมืองที่สวยที่สุดในบัลแกเรียคือพลอฟดิฟ เราขับรถออกจากเมืองหลวงไปทางทิศตะวันออกและมุ่งหน้าไปยังเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ขึ้นชื่อว่าเป็นนิคมที่เก่าแก่ที่สุดที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องในยุโรป: ผู้คนหลากหลายเวียนหัวผ่านไป และถึงจุดหนึ่ง มันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจักรวรรดิไบแซนไทน์ มหานคร แน่นอนว่าชั้นยังคงอยู่ ผู้ก่อตั้งพลอฟดิฟคือชาวธราเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มชาวอินโด-ยูโรเปียนยุคแรกๆ ที่แผ่กระจายไปทั่วคาบสมุทรบอลข่าน และชาวบัลแกเรียจำนวนมากยังคงรู้สึกถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

“ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ Evmolpia” Hristo Gyulev เจ้าของHotel Evmolpiaซึ่งเป็นโรงแรมสไตล์ออตโตมันในเมืองเก่าของเมืองอธิบาย “Evmolpus เป็นราชาธราเซียนและขุนศึกที่มีชื่อเสียงที่สามารถพูดคุยกับเหล่าทวยเทพได้” อา — มีความลึกลับของบัลแกเรียอีกครั้ง

หากโซเฟียเป็นคอนกรีต Plovdiv สร้างขึ้นบนเนินเขาเจ็ดแห่ง (ตอนนี้หกหลังจากหนึ่งถูกขุดสำหรับหินกรวด) รู้สึกเป็นสีเขียวทั้งหมด: ไม้ผลและพุ่มไม้เรียงรายไปตามทางเท้า และหม่อนและเชอร์รี่ตกลงบนพื้น ทิ้งร่องรอยเหนียวไว้ใต้เท้า . “เรา อยู่ ท่ามกลางดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในบัลแกเรีย!” Gyulev บอกฉัน ในเดือนมิถุนายนอากาศมีกลิ่นเหมือนดอกไม้หรือแอปริคอตหรือถ้าลมพัดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทั้งสอง

จากซ้าย: จิตรกรรมฝาผนังบนเพดานที่อาราม Rila; ดอกไม้ป่าในเทือกเขา Rhodope | เครดิต: MARCO ARGÜELLO

ความสมบูรณ์ของพลอฟดิฟ โดยเฉพาะย่านเมืองเก่า มีความโรแมนติกในเทพนิยาย ถนนแคบและปูด้วยหิน โบสถ์สีพาสเทลซ่อนตัวอยู่หลังต้นเอล์มและต้นลินเดนที่สูงตระหง่าน และทิวทัศน์จากยอดเขาก็น่าทึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้เห็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง: อัฒจันทร์โรมันสมัยศตวรรษที่ 2 ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและยังคงเป็นเจ้าภาพ การแสดง เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเข้ามาพร้อมกันพร้อมกับร้องกรี๊ดด้วยความดีใจ “นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดที่จะได้เห็นที่นี่” บลาเซ พลอฟดิวิเต คนหนึ่งบอกกับเรา “คุณควรไปที่มหาวิหารบิชอป”

บัลแกเรียมีสถานที่ปรักหักพังของชาวโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีบางส่วนนอกอิตาลีหรือกรีซ รัฐบาลได้พยายามที่จะฟื้นฟูอนุสรณ์สถานเหล่านี้ แต่มีจำนวนมากจนดูเหมือนจะไม่สามารถรักษาได้ มหาวิหารฟิลิปโปโพลิสของบิชอปเป็นข้อยกเว้นที่โดดเด่น ในปีพ.ศ. 2525 งานซ่อมถนนได้ค้นพบภาพโมเสคยุคดึกดำบรรพ์ที่น่าทึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 4 ถึง 6 ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยปูพื้นโบสถ์คริสต์ยุคแรกๆ นี้ ซึ่งน่าจะพังยับเยินในยุคกลาง และต่อมาถูกซ่อนไว้ใต้โรงจอดรถ หลังจากการบูรณะหลายปี พิพิธภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นรอบๆ ซากปรักหักพังของมหาวิหารได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในปี 2021 เราสวมรองเท้าแตะหุ้มเข้าไปในโครงสร้าง ทางเดินกระจกสูงช่วยให้เราเดินเตร่ได้โดยไม่เสียหายอะไร ลวดลายเรขาคณิตที่วิจิตรงดงามและนกแปลกตาที่กางออกใต้ฝ่าเท้า

จะทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับความงามมากมาย? ฉันนึกถึงบางสิ่งที่ Kirov ได้อธิบายให้ฉันฟังที่ Zornitza: ชาวธราเซียนเชื่อว่าคนที่เมาก่อนคือผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุด ฉันไปที่ Bandida ซึ่งเป็นบาร์ไวน์แบบหลุมในผนังที่เสิร์ฟอาหารในภูมิภาคต่างๆ เช่น Mavrud เพื่อดื่มเรียกน้ำย่อยอย่างรวดเร็วก่อนที่จะดื่มด่ำกับอาหารราเคียเต็มรูปแบบที่Pavajซึ่งเชฟ Raycho Markov เจ้าของร้านจะเสิร์ฟอาหารบัลแกเรียแบบสบายๆ ด้วยความทันสมัย อาหารของเขาใช้สูตรดั้งเดิมและผักออร์แกนิกจากสวนของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นใบองุ่นยัดไส้เป็ด ไส้กรอกท้องถิ่น และสลัดกรุบกรอบรสเปรี้ยว

แต่ดาวที่แท้จริงคือรายชื่อราเคีย ซึ่งมี 50 สายพันธุ์จากทั่วคาบสมุทรบอลข่าน ตั้งแต่พันธุ์เซอร์เบียที่ทำด้วยราสเบอร์รี่ไปจนถึงพันธุ์บัลแกเรียที่ทำจากมะตูม เป็นเรื่องใหม่สำหรับพลอฟดิฟ แต่ฝูงชนยามค่ำคืนจะบ่งบอกว่าผู้คนไม่รู้จักพอ “ฉันดีใจมากที่ได้เห็นคนเหล่านี้ชื่นชมราเคียและได้เรียนรู้ว่านี่เป็นเครื่องดื่มบอลข่านพิเศษ” มาร์คอฟบอกฉันขณะทานอาหารเย็น “คุณรู้สึกภูมิใจมากรู้ไหม” เมื่อถึงจุดนั้น เรานับไม่ถ้วนว่าเราเชียร์กันกี่ครั้ง แต่เรายกแก้วขนาดปลอกมือขึ้นอีกครั้ง

พลอฟดิฟเป็นพรมแดนระหว่างบัลแกเรียที่มีประชากรหนาแน่นกว่าและหุบเขากุหลาบอันเลื่องชื่อของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่มีกลิ่นหอมของเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมปลูกดอกไม้ เช้าวันรุ่งขึ้น หัวของเราสั่นเพียงเล็กน้อยจากราเคียที่มากเกินไป นิคอสกับฉันขับรถไปที่คาซานลัก เมืองหลักของพื้นที่และศูนย์กลางการผลิตน้ำมันดอกกุหลาบ สีต่างๆ วาบจากสีชมพูเป็นสีแดง และกลิ่นที่ลอยผ่านกระจกรถก็ทำให้มึนเมา เราทำทันเทศกาลเก็บกุหลาบตามพิธีของ Kazanlakซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นฤดูร้อน พร้อมด้วยดนตรีพื้นบ้านบัลแกเรียและสาวหมู่บ้านเต้นรำในชุดดั้งเดิม ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ แต่นั่นไม่ได้ส่งผลต่อความเอื้ออาทรของพวกเขา ผู้หญิงคนหนึ่งยื่นกลีบกุหลาบถุงหนึ่งให้ฉันด้วยรอยยิ้ม ในขณะที่อีกคนหนึ่งส่งแยมกลีบกุหลาบขวดหนึ่งให้ฉัน

“ไดโอนิซุสเป็นชาวธราเซียน” เปย์โต นิโคลอฟกล่าวขณะที่รินไวน์ธรรมชาติทำเองอีกแก้ว เราแวะพักที่Hotel Gelaซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ Nikolov เป็นเจ้าของในหมู่บ้าน Gela เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชั้นเยี่ยม ของเหลวเป็นประกายในแก้วของฉันเหมือนทับทิม “ฉันขอโทษที่ต้องพูดแบบนั้น ในเมื่อคุณมาจากกรีซ แต่มันเป็นเรื่องจริง” เขายิ้มและยักไหล่อย่างอารมณ์ดี เราออกจากหุบเขากุหลาบแล้วและตอนนี้อยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาโรโดพ ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ถูกทำลายซึ่งให้ความรู้สึกลึกลับและไร้กาลเวลามากจนแนวคิดที่ว่าเทพเจ้ากรีกสามารถมาตั้งรกรากที่นั่นได้นั้นดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากอะไร ข้างหลังเรา มีหมอกปกคลุมภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นสน ฝนตกปรอยๆ ทุกวันระหว่างที่เราพักยังให้ผลรุ้งทุกวัน

เราล้างตำแยต้ม ชีสนุ่ม และหมูย่างด้วยหนังคาราเมลอย่างดี จิบไวน์ครั้งสุดท้ายเมาด้วยความเร็วซึ่งจะทำให้ไดโอนีซัสภาคภูมิใจ เรามีธุระสำคัญที่ต้องทำหลังอาหารกลางวัน: การเดินทางไปยังทางเข้านรก หรือที่รู้จักกันในชื่อถ้ำปีศาจ ขณะที่เราขับรถผ่าน Gorge of Trigrad กำแพงหินสูงชันปรากฏขึ้นเหนือเรา และป่าก็ดูเหมือนใบไม้สั่นไหวด้วยความโกรธ สภาพอากาศเป็นไปตามตำนาน — ฟ้าร้องดังก้องในระยะไกล และท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาอย่างแข็งกระด้าง Alexander Bachvarov เจ้าภาพสารานุกรมของเราเปลี่ยนเกียร์อย่างช่ำชองผ่านการสับเปลี่ยนเมื่อการสนทนาไหลจากเศรษฐกิจบัลแกเรียและอักษรก่อนอียิปต์ไปสู่จิตบำบัด

Devil’s Throat เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นว่าเป็นประตูสู่นรก: แม่น้ำ Trigradska ไหลผ่านถ้ำ แต่ไม่มีวัตถุใดที่ลอยเข้ามาดูเหมือนว่าจะลอยกลับออกมา Bachvarov เตือนว่าสถานที่นี้มีเสน่ห์ที่อันตรายอย่างยิ่ง ในปี 1970 นักดำน้ำชาวบัลแกเรียสองคนออกเดินทางเพื่อไขปริศนาของแม่น้ำสายนี้ ไม่กี่วันต่อมาพบศพของพวกเขาพร้อมกับถังดำน้ำที่ยังคงใช้งานอยู่ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพระบุว่าทั้งสองคนมีอาการหัวใจวาย (พวกเขาอาจจะเป็นคู่รักกัน เป็นจุดอุ่นใจเล็กน้อย อย่างน้อยก็ตายด้วยกัน) ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครระบุความลึกของถ้ำได้อย่างถูกต้อง เมื่อเราเข้าไปในอุโมงค์ที่เปียกชื้นและได้รับการต้อนรับด้วยเสียงคำรามของน้ำ บาชวารอฟกับฉันตกลงกันว่าจะไม่ตรวจสอบความลึกลับบางอย่างดีกว่า

สถานที่นี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับคู่รักที่ถึงวาระอีกคู่หนึ่ง: ออร์ฟัสผู้ซึ่งสืบเชื้อสายมาสู่โลกใต้พิภพและคนรักที่เสียชีวิตของเขา Eurydice ซึ่งเขาพยายามและล้มเหลวในการเรียกคืน ออร์ฟัสได้รับอนุญาตจากฮาเดสให้นำยูริไดซ์กลับไปยังโลกมนุษย์ หากเขาไม่มองย้อนกลับไปจนกว่าพวกเขาจะออกจากถ้ำ แต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาจึงหันกลับมาสบตาคนที่เขารักเพียงเพื่อจะเสียเธอไปตลอดกาล จุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นตามตำนานของบัลแกเรียนั้นมีรูปปั้นขนาดเล็กและมีก้อนก้อนก่อตัวขึ้นในลำคอของฉันขณะที่เราขึ้นบันไดหินที่สูงชันน่ากลัวและกลับเข้าสู่ป่าที่เต็มไปด้วยตะไคร่อีกครั้ง

เมื่อเขาไม่ได้พาแขกไปที่ขอบโลกใต้พิภพ Bachvarov ทำงานบนยอดเขาVilla Gellaซึ่งเป็นบ้านไร่ที่สว่างและโปร่งสบายที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตด้วยคอลเล็กชั่นงานศิลปะส่วนตัวของเขา “เราไม่ต้องการบรรยากาศในโรงแรม” เขาบอกฉันขณะผ่อนคลายบนโซฟาสีครีมในห้องนั่งเล่นพร้อมไวน์บัลแกเรียสักแก้ว “เราต้องการให้ผู้คนมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน” มีห้องพักหกห้องและศูนย์สุขภาพขนาดเล็กพร้อมสระว่ายน้ำในร่ม Dimka แม่ของ Bachvarov ทำอาหารสองหรือสามมื้อต่อวัน ปรุงด้วยสมุนไพร Ivan สามีของเธอ เก็บมาจากสวน ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ฉันรู้สึกเหมือนได้ย้ายเข้ามา

ผนังของโบสถ์ถูกปกคลุมไปด้วยรูปเคารพ สีสันสดใสอย่างน่าประหลาดใจ เกือบประสาทหลอน

นอกจากนี้ Villa Gella ยังดำเนินการเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวตามสั่ง ซึ่งสามารถดูแลทุกสิ่งที่ชาวบัลแกเรียประสบกับความปรารถนาในหัวใจของคุณ อาหารเช้าแพนเค้กบนซากปรักหักพังธราเซียน? ชิมไวน์บัลแกเรียเป็นเวลาหกชั่วโมง? เป็นไปได้ทั้งหมด

ฉันได้เขียนจดหมายถึง Bachvarov เพื่อแสดงความปรารถนาที่จะได้สัมผัสกับ “จิตวิญญาณแห่งโรโดพี” ซึ่งเป็นคำขอปลายเปิดที่น่ารำคาญ ซึ่งกลับกลายเป็นว่าได้มอบช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดในการพักของฉัน บัควารอฟซึ่งกระตือรือร้นที่จะแสดงความงามของพื้นที่นั้น พาเราเดินป่าเพื่อเยี่ยมชมโบสถ์น้อยเซนต์อิลยาสมัยศตวรรษที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขา ชายร่างผอมบาง โหนกแก้มของเขาสลักเข้าด้านในและประสานมือกันกำลังรอเราอยู่ที่ระเบียง เขาแนะนำตัวเองว่านิโคลา บีฟสกี้ก่อนจะเปิดประตูอย่างเงียบๆ และเชิญเราเข้าไปข้างใน

ผนังของโบสถ์ถูกปกคลุมไปด้วยรูปเคารพ สีสันสดใสอย่างน่าประหลาดใจ เกือบประสาทหลอน ศิลปิน Beevski บอกเราว่าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Gela มาทั้งชีวิต เขาอธิบายว่าเขาไม่เคยเคร่งศาสนาเป็นพิเศษและไม่เคยสร้างงานศิลปะ จนกระทั่งวันหนึ่งมีเสียงที่อ่อนโยนบอกเขาว่า “คุณเห็นโบสถ์นี้ไหม มันกำลังรอคุณอยู่” เขารู้สึกอยากจะสร้างโครงสร้างที่พังทลายขึ้นใหม่ และต่อมาก็ทาสีไอคอนด้วยความแม่นยำระดับมืออาชีพ ไม่มีใครในหมู่บ้านถามถึงความจงรักภักดีของเขา “จิตวิญญาณแบบนี้เป็นที่ยอมรับที่นี่” บาชวารอฟบอกฉันขณะที่เราเดินต่อไป

กลับมาที่วิลล่า เกลล่า มีไฟในเตา และราเคียอีกแก้วในมือของฉัน การสนทนากลายเป็นเพลง – ฉันรู้หรือไม่ว่าปี่มีพื้นเพมาจาก Rhodopes? ฉัน ไม่ได้ ?! จากนั้น Dimitar นักดนตรีท้องถิ่นและเพื่อนของ Bachvarov ก็เดินเข้ามา สวมเสื้อผ้าตามประเพณีและเป่า ไกด้าของเขา ซึ่ง เป็นปี่ของชาวบอลข่านที่ทำจากหนังแพะ เสียงทุ้มและอบอุ่นดังขึ้น: OMMM

ดิมิทาร์หยิบกกออกจากปากของเขาแล้วยิ้มให้ฉัน “นี่คือเสียงของจักรวาล” ทั้งหมดที่ฉันทำได้คือพยักหน้าเห็นด้วย