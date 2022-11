ผู้อธิบาย: การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอิสลามและวิธีการใช้

เพียงสองวันก่อนฟุตบอลโลกเปิดฉาก ประเทศเจ้าภาพอย่างกาตาร์สั่งห้ามขายเบียร์ที่สนามกีฬาในทันที กลับรถซึ่งถูกวิจารณ์โดยบางคนและอีกหลายคนยินดี

เจ้าหน้าที่ของกาตาร์กล่าวมานานแล้วว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะต้อนรับแฟนฟุตบอลจากทั่วโลกให้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่ผู้เข้าชมควรเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาด้วย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาต เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประเทศกำลังพยายามสร้างสมดุล ที่ละเอียดอ่อน

ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความเชื่อของชาวมุสลิม

คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับแอลกอฮอล์?

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงข้อห้ามดังกล่าว นักวิชาการอิสลามและหน่วยงานทางศาสนาของชาวมุสลิมมักจะชี้ไปที่โองการในอัลกุรอานซึ่งเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ซึ่งเรียกสิ่งมึนเมาว่า “งานของซาตาน” และบอกให้ผู้ศรัทธาหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ พวกเขาอ้างถึงคำพูดของศาสดามูฮัมหมัดและผลเสียที่แอลกอฮอล์สามารถมีได้

นอกเหนือจากการละเว้นจากการดื่มแล้ว ชาวมุสลิมบางคนยังแสวงหาคำสั่งทางศาสนาจากคำถามหรือปัญหาประจำวันที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย รวมถึงการรับประทานอาหารที่ผสมแอลกอฮอล์หรือไม่ หากการทำงานในร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นบาป หากอนุญาตให้ใช้น้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์ และไม่ว่าจะเข้าร่วมพิธีหรืองานที่มีการเสิร์ฟเหล้า

ทัศนคติของชาวมุสลิมต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แม้ว่าการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในศาสนาอิสลามเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวาง แต่ชาวมุสลิมทุกคนก็ไม่ละเว้นจากการดื่ม ดื่มบ้างไม่ว่าโดยส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ จากการสำรวจของ Pew Research Center เกี่ยวกับชาวมุสลิมทั่วโลก คนส่วนใหญ่ที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม มากกว่าครึ่งในทุกประเทศที่มีการสำรวจชาวมุสลิมมีมุมมองนี้ รวมถึงมากกว่า 9 ใน 10 ในประเทศไทย กานา มาเลเซีย ดินแดนปาเลสไตน์ อินโดนีเซีย ไนเจอร์ และปากีสถาน ตามรายงานของ Pew ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2556 และสัมภาษณ์รวม 38,000 คน อย่างไรก็ตาม ใน 11 จาก 37 ประเทศที่มีการถามคำถามนี้ อย่างน้อย 1 ใน 10 กล่าวว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่ยอมรับในทางศีลธรรม และในบางประเทศ มีเปอร์เซ็นต์จำนวนมากที่กล่าวว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัญหาทางศีลธรรม รายงานระบุเพิ่มเติม

การห้ามใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลอย่างไร?

แอลกอฮอล์มีจำหน่ายในบางประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม แม้ว่าข้อบังคับจะแตกต่างกันไป และอาจมีกฎและข้อจำกัดที่ซับซ้อนในการขายหรือสถานที่ที่สามารถบริโภคได้ บางประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การดื่มสุราอาจถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ปรับ จำคุก และสำหรับชาวต่างชาติ อาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราชอาณาจักรแห่งนี้ได้เปิดทางเลือกด้านความบันเทิง ซึ่งกระตุ้นการคาดเดาว่าอาจมีข้อยกเว้นสำหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตหรือไม่

สถานที่อื่นๆ มีแนวทางที่ผ่อนคลายกว่า เช่น ดูไบ สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่หลายคนรู้จักกันดีในเรื่องเสน่ห์และความชื่นชอบในความหรูหรา ดูไบมีบาร์ ไนต์คลับ และเลานจ์หลายแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและผู้พักอาศัยในต่างแดนที่มีฐานะดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองนี้ยังผ่อนปรนกฎหมายควบคุมการขายแอลกอฮอล์และการครอบครองสุรามากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับที่อื่น ๆ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นแหล่งรายได้จากภาษีที่ร่ำรวย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำหน่ายอย่างเสรีในร้านขายสุราในจอร์แดน และเสิร์ฟในบาร์และร้านอาหารทั่วเมืองหลวงอัมมาน นอกจากนี้ยังมีให้บริการในอียิปต์ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมและเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่นั่น คนหนุ่มสาวและคนรวยสามารถจิบค็อกเทลหรือไวน์ในคลับริมชายหาดหรือบาร์ ซึ่งหลายแห่งมีชื่อต่างประเทศ ขณะที่เคล้าคลอไปกับเสียงเพลง นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อไวน์ เบียร์ และสุราทางออนไลน์ได้ด้วย ถึงกระนั้น การดื่มก็ยังถูกปฏิเสธโดยคนส่วนใหญ่ ในการศึกษาของ Pew พบว่า 79% ของชาวมุสลิมในอียิปต์ที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขามองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม

ทำลายกฎ

ใน​ประเทศ​ที่​แห้งแล้ง บาง​คน​ใช้​ความ​พยายาม​มาก​มาย​เพื่อ​จะ​ได้​แอลกอฮอล์ บาง​ครั้ง​ก็​เสี่ยง​จะ​ถูก​จับ หรือ​แย่​กว่า​นั้น. ในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม มีรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการหลบเลี่ยงการห้าม รวมทั้งสุราที่ส่งไปยังบาห์เรนที่อยู่ใกล้เคียง ความพยายามที่จะแอบดื่มเหล้าเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีทั้งขวดวิสกี้ที่ซ่อนอยู่ในถุงเท้าและกระป๋องเบียร์ที่ปลอมตัวเป็นเป๊ปซี่ อย่างไรก็ตามความพยายามบางอย่างจบลงด้วยโศกนาฏกรรม ในปี 2545 มีผู้เสียชีวิต 19 คนในซาอุดีอาระเบีย และคนอื่นๆ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากดื่มโคโลญจน์ที่มีเมทานอล ในอิหร่าน บางคนเสียชีวิตจากพิษของเมทานอลหลังจากดื่มเบียร์โฮมเมดที่เป็นพิษ

ดื่มในกาตาร์

กาตาร์ซึ่งเหมือนกับซาอุดีอาระเบียปฏิบัติตามแนวทางอิสลามแบบอนุรักษ์นิยมที่เรียกว่าลัทธิวาฮาบี มีข้อจำกัดที่เข้มงวดในการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ขายในบาร์ของโรงแรมมานานหลายปีแล้วก็ตาม ในช่วงฟุตบอลโลก เดิมทีเบียร์ควรจะขายที่สนามกีฬาและแฟนโซนในตอนเย็นด้วย สิ่งนี้เปลี่ยนไปเมื่อวันศุกร์เมื่อมีการประกาศว่าจะมีเฉพาะเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่สนามกีฬา ยกเว้นในพื้นที่ต้อนรับอันหรูหราที่เสิร์ฟแชมเปญ ไวน์ วิสกี้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ผู้ถือตั๋วส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นได้

การแข่งขันฟุตบอลโลกในกาตาร์ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงว่าควรอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งขันหรือไม่ สำหรับทัวร์นาเมนต์ปี 2014 บราซิลถูกบังคับให้เปลี่ยนกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาได้ แต่ประเด็นทางวัฒนธรรมเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้น บราซิลสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งขันฟุตบอลเพื่อลดความรุนแรงของแฟนบอล บางคนที่ผลักดันให้ยกเลิกการแบนกล่าวว่าการขายเบียร์ในสนามเป็นส่วนสำคัญของประเพณีฟุตบอลโลก

การรายงานข่าวด้านศาสนาของ Associated Press ได้รับการสนับสนุนผ่านความร่วมมือของ AP กับ The Conversation US โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก Lilly Endowment Inc. AP เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหานี้แต่เพียงผู้เดียว