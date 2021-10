บริษัท ลูกเขยของ AG Garland ออก ‘ทรัพยากร’ โดยอ้างว่าผู้สนับสนุนทรัมป์เป็นผู้มีอำนาจเหนือคนผิวขาว

บริษัทด้านการศึกษาที่ก่อตั้งโดยลูกเขยของอัยการสูงสุด Merrick Garland ได้ออก “แหล่งข้อมูล” สำหรับครูในปีนี้ โดยอ้างว่าผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคนผิวขาว

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาที่เผยแพร่โดย Panorama Education ซึ่งก่อตั้งโดย Alexander “Xan” Tanner ซึ่งเป็นประธานของกลุ่ม กล่าวถึง “การเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ” และรวมบทความเป็นแหล่งข้อมูลที่ระบุว่า Ku Klux Klan และผู้เข้าร่วมการชุมนุมของ Trump เป็น “ตัวอย่าง” แห่งความขาวสูงสุด”

เวิร์กชอปที่เป็นปัญหาของกลุ่มในปี 2021 ในหัวข้อ ” SEL as Social Justice: Dismantling White Supremacy within Systems and Self ” รวมถึงส่วนหนึ่งของ “ทรัพยากร” สำหรับครู โดยหนึ่งในนั้นลิงก์ไปยังบทความขนาดกลางที่ชื่อ ” How White Supremacy Lives in โรงเรียนของเราเขียนโดย Altagracia Montilla ซึ่งเป็น “นักฝันอิสระ ผู้อำนวยความสะดวก และนักยุทธศาสตร์ที่อธิบายตนเองได้ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะรื้อระบบการกดขี่”

MCCONNELL SLAMS GARLAND สำหรับบันทึกช่วยจำของโรงเรียนกล่าวว่าการประท้วงของผู้ปกครองคือ ‘ประชาธิปไตยไม่ใช่การข่มขู่’

ในบทความ Montilla เขียนว่า “การเพิ่มขึ้นของภาพของอำนาจสูงสุดสีขาวที่เปิดเผยในสื่อทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับอำนาจสูงสุดสีขาว ในขณะที่ Ku Klux Klan และ MAGAs ในการชุมนุมของ Trump ที่ว่างเปล่าครึ่งหนึ่ง (ไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มที่แยกจากกัน) เป็น อันที่จริงแล้วเป็นตัวอย่างของอำนาจสูงสุดสีขาว พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น”

บทความยังกล่าวอีกว่า “เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังหารหมู่” เป็นตัวอย่างของอำนาจสูงสุดของคนผิวขาว และอ้างว่าอำนาจสูงสุดของคนผิวขาว “มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง เกี่ยวข้องและแพร่หลาย ถักทอเป็นโครงสร้างของสังคมของเรา และสะท้อนให้เห็นในทุกสถาบันและองค์กรในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งโรงเรียนด้วย”

“จุดประสงค์ประการหนึ่งของการแสดงรายการคุณลักษณะของวัฒนธรรมอำนาจสูงสุดสีขาวในโรงเรียนคือการชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนใช้คุณลักษณะเหล่านี้เป็นมาตรฐานอย่างมีสติหรือโดยไม่รู้ตัวเป็นมาตรฐานทำให้ยากที่จะเปิดประตูสู่บรรทัดฐานและมาตรฐานทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ” Montilla อ้างว่า “ความสมบูรณ์แบบ” “การบูชาพระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษร” “ความเป็นพ่อ” “การป้องกันตัว” และ “สิทธิในการปลอบโยน” เป็น “แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นยาแก้พิษต่อวัฒนธรรมอำนาจสูงสุดของคนผิวขาวในโรงเรียน”

Montilla ก้าวไปอีกขั้นโดยอ้างว่าโรงเรียนเท่านั้น “เฉลิมฉลองนักเรียนที่ปรับตัวหรือปฏิบัติตาม” กับอุดมการณ์ที่หยั่งรากลึกในอำนาจสูงสุดของ White

“ความจริงก็คือในขณะที่โรงเรียนต่างๆ บอกว่าพวกเขากำลังลงทุนในความหลากหลายและความเท่าเทียม แต่จริงๆ แล้วพวกเขาเฉลิมฉลองให้กับนักเรียนที่ปรับตัวหรือปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกในอำนาจสูงสุดของคนผิวขาวเท่านั้น” แหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก Panorama Education กล่าว “การตั้งชื่อและระบุลักษณะของวัฒนธรรมอำนาจสูงสุดในโรงเรียน ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนจากการยอมรับลักษณะเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานไปสู่การมองว่าเป็นการทำลายล้าง ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การสร้างโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน”

หลังจากความพยายามของการ์แลนด์และกระทรวงยุติธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่กล่าวว่าเป็น “การคุกคามของความรุนแรง” ที่เพิ่มขึ้นต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนและครูทั่วประเทศ การทบทวนผู้ตรวจสอบของวอชิงตันให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดที่สนับสนุนโดยพาโนรามาและ “ความผูกพันกับ กลุ่มอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย” ซึ่งนักวิจารณ์ตั้งคำถาม

Ian Prior อดีตโฆษกของ DOJ และผู้อำนวยการบริหารของ Fight for Schools บอกกับผู้ตรวจสอบว่าสายสัมพันธ์ในครอบครัว “ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างแน่นอน”

ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา Mitch McConnell, R-Ky. ได้ออกมาต่อต้านความพยายามของ DOJ ที่มีต่อผู้ปกครอง โดยขอให้ Garland ชี้แจงบันทึกของเขาและระบุว่าการประท้วงจากผู้ปกครองเป็น “ประชาธิปไตย ไม่ใช่การข่มขู่”

ตัวแทนสหรัฐฯ Dan Crenshaw, R-Texas ยังเรียกร้องให้ผู้ปกครองทั่วประเทศ “ยังคงประท้วงหลักสูตรของโรงเรียนของคุณ” กล่าวเสริมว่า DOJ ซึ่งอัยการสูงสุด Garland เป็นผู้นำกำลังพยายาม “ข่มขู่” พวกเขา

ตัวแทนสหรัฐฯ Jim Banks, R-Ind. ยังได้พูดในทวีตในสัปดาห์นี้ว่า “สงครามของ AG กับผู้ปกครองไม่เพียงแต่ช่วยสหภาพครูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวของเขาด้วย!”

การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบสรุปว่าพาโนรามา “ผลักดันการสำรวจที่เน้นเชื้อชาติและดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกดขี่อย่างเป็นระบบ อำนาจสูงสุดของคนผิวขาว อคติโดยไม่รู้ตัว และการแบ่งแยก – ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้รูบริกของ ‘การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์'”