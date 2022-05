นิวเม็กซิโกซิตี้แห่งนี้มีน้ำพุร้อนแสนผ่อนคลาย เส้นทางเดินป่าที่สวยงาม และโรงแรมหรู

อาจฟังดูเป็นความคิดโบราณที่จะบอกว่าเมืองนี้ “มีครบทุกอย่าง” แต่ซานตาเฟเหมาะกับคำอธิบายนั้นจริงๆ ด้วยศิลปะที่เฟื่องฟูและฉากการทำอาหารประวัติศาสตร์ของมนุษย์นับพันปี และเส้นทางเดินป่าหลายสิบไมล์ผ่านหุบเขาภูเขา และป่าไม้ จึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีบางสิ่งสำหรับทุกคน

แม้ว่ากิจกรรมจะแตกต่างกันอย่างมากในซานตาเฟ แต่เมืองนี้ก็ให้ความรู้สึกที่เหนียวแน่นอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยการตกแต่งภายนอกสไตล์ปวยโบลและการตกแต่งภายในสไตล์เม็กซิกันแบบใหม่ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองที่แพร่หลายทั้งในร้านอาหาร แกลเลอรี่ และโรงแรม

ไม่มีที่ใดที่เหมือนกับซานตาเฟในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณ มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อวางแผนการเดินทางที่ยากจะลืมเลือนไปซานตาเฟ

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมซานตาเฟ

ซานตาเฟเป็นจุดหมายปลายทางตลอดทั้งปี เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือ 7,000 ฟุต จึงมีประสบการณ์ทั้งสี่ฤดูกาล แม้ว่านิวเม็กซิโกโดยทั่วไปจะมีสภาพอากาศแบบทะเลทรายก็ตาม ในฤดูร้อน คุณสามารถคาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง 80 หรือต่ำสุด 90 ในขณะที่ในฤดูหนาว อุณหภูมิอาจต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ด้วยเหตุนี้ ซานตาเฟจึงมีกิจกรรมมากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งปี

กลางฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูท่องเที่ยวตามประเพณี เนื่องจากมรสุม (โดยทั่วไปคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) จะนำฝนที่จำเป็นมากมาสู่ภูมิภาคที่แห้งแล้งนี้ ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้ดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง สร้างฉากหลังที่สวยงามให้กับเมืองแห่งศิลปะ ฤดูหนาวยังเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมในการเยี่ยมชมลานสกีของซานตาเฟ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงกลางถึงปลายเป็นช่วงไหล่ตก คุณจะพบกับข้อเสนอดีๆ สำหรับการเข้าพักเมื่อนั้น รวมทั้งสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

หากมีสิ่งหนึ่งที่ซานตาเฟเป็นที่รู้จัก นั่นก็คือฉากศิลปะ เมืองนี้เป็นที่รักของศิลปินมาช้านาน โดย Georgia O’Keeffe เคยเป็นชาวซานตาเฟมาเป็นเวลานาน และมีพิพิธภัณฑ์ที่ยกย่องชีวิตและการทำงานของเธอที่นี่ ปัจจุบัน เมืองนี้มีตลาดศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีแกลเลอรีและตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 250 แห่งที่จำหน่ายงานศิลปะและสินค้างานฝีมือ

นอกจากพิพิธภัณฑ์ Georgia O’Keeffeแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ , พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมอินเดียน , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นิวเม็กซิโก , พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวเม็กซิโก , พิพิธภัณฑ์ศิลปะโคโลเนียลสเปน , พิพิธภัณฑ์ศิลปะวีลไรท์แห่งอเมริกา ชาวอินเดียและMeow Wolfการแสดงศิลปะอินเทอร์แอคทีฟที่ดึงดูดใจผู้ชมจากต่างประเทศ

ซานตาเฟยังขึ้นชื่อด้านสถาปัตยกรรมสไตล์ปวยโบล ทุกที่ที่คุณมองไปในตัวเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบๆ พลาซ่า คุณจะเห็นโครงสร้างที่สร้างจากอิฐอะโดบีสีแดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารของชาวปวยโบล ซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชมชุมชนภายนอกได้ เมือง. แต่ยังมีสถาปัตยกรรมล้ำค่าอื่นๆ ที่นี่ รวมทั้งโบสถ์และอาสนวิหารหลายแห่ง เช่น มหาวิหารเซนต์ฟรานซิสแห่งอัสซีซีและโบสถ์ลอเร็ตโต

และหากเป็นการผจญภัยที่คุณแสวงหา กิจกรรมกลางแจ้งก็อยู่รอบๆ ซานตาเฟ ไปเดินป่าในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Tent Rocks หรือเล่นสกีที่ลานสกีซานตาเฟ

โรงแรมที่ดีที่สุดในซานตาเฟ

สามคนว่ายน้ำในสระที่ Ojo Santa Fe Spa

มีโรงแรมในซานตาเฟ่ไม่ขาดแคลน และมีตั้งแต่รีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ไปจนถึงโรงแรมบูติกที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว หนึ่งสามัญระหว่างพวกเขาทั้งหมด? ความทุ่มเทในการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากซานตาเฟ ตั้งแต่อิฐอะโดบีไปจนถึงสิ่งทอหลากสีสัน

หากคุณกำลังมองหาที่พักใจกลางเมืองใกล้กับพลาซ่า โรงแรมชั้นนำ ได้แก่Rosewood Inn of the Anasazi , Inn of Five Graces , La Fonda on the PlazaและInn on the Alameda คุณยังสามารถพักที่รีสอร์ทเล็กๆ ในตัวเมืองได้อีกด้วย: La Posada de Santa Feตั้งอยู่บนพื้นที่หกเอเคอร์

Bishop’s Lodge, Auberge Resorts Collection

กำลังมองหารีสอร์ทนอกเมืองอยู่ใช่ไหม? เช็คเอาท์Four Seasons Resort Rancho Encantado Santa Fe , Ojo Santa Fe Spa Resort , Hilton Santa Fe Buffalo Thunder , Ten Thousand WavesและBishop’s Lodge, Auberge Resorts Collection

สัมผัสน้ำพุซานตาเฟ่

ซานตาเฟเป็นสถานที่สปาภายใต้เรดาร์ แม้ว่าจะไม่ได้รับการยกย่องจากเซดอนาของรัฐแอริโซนา แต่เมืองนี้ก็เป็นที่ตั้งของสปาระดับโลก ซึ่งบางแห่งตั้งอยู่ในโรงแรมใจกลางเมือง และบางแห่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทที่สร้างขึ้นรอบ ๆ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ

ซิสเตอร์สปารีสอร์ท Ojo Santa Fe และ Ojo Caliente ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 25 นาทีและ 60 นาทีตามลำดับ และเสนอโอกาสในการแช่ตัวในสระน้ำแร่ที่มีน้ำพุร้อนทั้งแบบร้อนและเย็น ที่พักทั้งสองแห่งมีบริการหลากหลายนอกเหนือจากการแช่ตัว ตั้งแต่สปาทรีตเมนต์ไปจนถึงชั้นเรียนโยคะ ไม่ต้องพูดถึงที่พักและร้านอาหาร ในขณะที่ Ojo Santa Fe มีพื้นที่ที่เขียวชอุ่มมากกว่าซึ่งเต็มไปด้วยความเขียวขจี Ojo Caliente มอบประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยทะเลทรายมากกว่า

หากมีสปาปลายทางแห่งเดียวที่ถือว่า “นอกแบรนด์” สำหรับซานตาเฟ ก็คือหมื่นคลื่น แต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นขัดขวางคุณจากการมาเยี่ยมเยียน สปาสุดหรูแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโดยใช้เวลาขับรถเพียง 10 นาที ได้รับการออกแบบในสไตล์ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น พร้อมอ่างน้ำอุ่นส่วนตัวและสระแช่ตัวเย็นที่ผู้เข้าชมสามารถจองล่วงหน้าได้ถึง 45 วัน แต่ Ten Thousand Waves ยังมีสปาทรีตเมนต์ เช่น การดูแลผิวหน้าและการนวด รวมถึงร้านอาหาร Izanami และห้องสวีทสำหรับแขกที่ต้องการพักค้างคืน

ไต่เขาตามเส้นทางซานตาเฟ

ซานตาเฟตั้งอยู่ที่เชิงเขาของเทือกเขาซานเกร เด คริสโต ซึ่งเป็นช่วงย่อยของเทือกเขาร็อกกี ด้วยเหตุนี้ จึงมีโอกาสปีนเขามากมายสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา

เมืองซานตาเฟมีเส้นทาง Dall Ball Trails ซึ่งให้ระยะทาง 25 ไมล์ในการเดินป่าและปั่นจักรยานนอกตัวเมือง กำลังมองหาความท้าทาย? มุ่งหน้าไปยังป่าสงวนแห่งชาติซานตาเฟเพื่อจัดการกับเส้นทางบนภูเขา Atalaya การเดินป่าระยะไกล 6 ไมล์ โดยได้รับระดับความสูง 1,800 ฟุต หรือเส้นทาง Winsor National Recreation Trail ที่ยาว 22.8 ไมล์

หากคุณต้องการเพิ่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการเดินป่าของคุณ ไปที่อนุสาวรีย์แห่งชาติ Bandelier ซึ่งมีเส้นทางยาว 70 ไมล์ทอดยาวผ่านดินแดนโบราณของ 23 บรรพบุรุษปวยประเทศ ตลอดเส้นทาง คุณจะมองเห็นภาพสกัด (ภาพวาดโบราณ) และโบราณสถานทางสถาปัตยกรรม

สถานที่เล่นสกีในซานตาเฟ

เมื่อเราบอกว่าซานตาเฟเป็นจุดหมายปลายทางสี่ฤดูกาล เราก็หมายความตามนั้น ในฤดูหนาว ซานตาเฟจะเปลี่ยนเป็นสถานที่เล่นสกี สกีซานตาเฟเป็นสกีรีสอร์ทของเมือง ห่างจากตัวเมืองในเทือกเขา Sangre de Cristo เพียง 16 ไมล์ ที่นี่มีลู่วิ่ง 86 แห่ง ด้วยระดับความสูงฐานที่ 10,350 ฟุต และมีลิฟต์เจ็ดตัวให้บริการ สกีซานตาเฟมีเส้นทางสำหรับทุกระดับ แต่โดยรวมแล้ว นี่เป็นภูเขาที่เหมาะสำหรับครอบครัว ฤดูเล่นสกีในซานตาเฟเริ่มในเดือนธันวาคมและสิ้นสุดจนถึงกลางเดือนมีนาคม

ร้านอาหารที่ดีที่สุดในซานตาเฟ

รัฐนิวเม็กซิโกเป็นที่รู้จักกันดีในด้านอาหาร ซึ่งผสมผสานระหว่างรสชาติของสเปน ชนพื้นเมือง เม็กซิกัน และอเมริกัน และคุณสามารถลองชิมอาหารทั้งหมดนี้ได้ในซานตาเฟ Enchiladas, tamales และ posole (สตูว์หมู) เป็นเมนูที่ห้ามพลาด ไม่ว่าคุณจะลองทานในร้านอาหารชั้นเลิศหรือร้านอาหารแบบสบาย ๆ ที่ผู้คนชื่นชอบ คุณต้องเลือกระหว่างพริกเขียวหรือแดงชิลีสำหรับอาหารคาวมากมายในซานตาเฟ หรือจะเลือกผสม “คริสต์มาส” ทั้งสองอย่างก็ได้ ซึ่งเป็นสไตล์ที่คิดค้นขึ้นโดย ร้านอาหารเม็กซิกัน ของ Tia Sophia ซึ่ง ขึ้นชื่อเรื่องเบอร์ริ โตมื้อเช้า . ในด้านที่หวานกว่าของสเปกตรัม อย่าลืมชิมช็อกโกแลตท้องถิ่น คุกกี้บิสโคชิโตส และโซปาปิญ่า (แป้งทอดมักเสิร์ฟกับน้ำผึ้ง)

การเลือกร้านอาหารโปรดในซานตาเฟเป็นเรื่องยาก แต่เราจะทำให้ดีที่สุด สำหรับการรับประทานอาหารรสเลิศ เราขอแนะนำ Geronimo and the Compound สำหรับการรับประทานอาหารในท้องถิ่น ลองแวะไปที่ Tia Sophia’s หรือPantryซึ่งเป็นร้านอาหารอีกแห่ง สำหรับของหวาน ให้ไปที่Dolina Cafe and BakeryหรือKakawa Chocolate House