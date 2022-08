ทำไม CVS, Walgreens อนุญาตให้เภสัชกรปฏิเสธการคุมกำเนิด

กลุ่มร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนโยบายที่อนุญาตให้เภสัชกรปฏิเสธที่จะจ่ายยาคุมกำเนิดหากการกระทำดังกล่าวขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาหรือศีลธรรมของพวกเขา

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวว่ากฎหมายอยู่ข้างพวกเขา

หัวข้อที่ 7 ของกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองปี 1964 กำหนดให้บริษัทต้องรองรับความเชื่อทางศาสนาของคนงาน ตราบใดที่คำขอไม่ได้สร้าง “ความยากลำบากเกินควร” ให้กับนายจ้าง นายจ้างต้องไปให้ไกลแค่ไหนก็เปิดอภิปราย – แต่ศาลฎีกาได้ส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสนใจในการขยายสิทธิทางศาสนา ไม่จำกัดสิทธิเหล่านี้

CVS Pharmacy บอกกับ USA TODAY เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า มีนโยบายคล้ายกับนโยบายของคู่แข่ง Walgreens ที่อนุญาตให้เภสัชกรปฏิเสธใบสั่งยาสำหรับการคุมกำเนิดหรือปฏิเสธที่จะขายถุงยางอนามัย นโยบายเหล่านั้นจุดชนวนให้เกิดความโกรธเคืองทางด้านซ้ายและการโพสต์สื่อสังคมออนไลน์แบบไวรัล แต่บริษัทต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ดูเหมือนจะทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนด

บริษัทต่างๆ ได้เน้นว่าหากเภสัชกรมีข้อคัดค้านทางศาสนาหรือศีลธรรมต่อการคุมกำเนิด เภสัชกรอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้สั่งจ่ายยาหรือการขาย

นโยบาย: CVS Pharmacy, Walgreens อนุญาตให้เภสัชกรปฏิเสธใบสั่งยาคุมกำเนิด

ผู้ อธิบาย: จะทำอย่างไรถ้าเภสัชกรปฏิเสธที่จะกรอก ใบสั่งยาคุมกำเนิดของคุณ

“เภสัชกรสามารถปฏิเสธได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ภายใต้หัวข้อ VII และภายใต้คดีที่ศาลฎีกาและศาลล่างพัฒนาขึ้น นายจ้างมีหน้าที่ต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสม” ตามความเชื่อทางศาสนาโดยแท้จริง กล่าว Merrick Rossein ศาสตราจารย์แห่ง City University of New York School of Law

สถานการณ์ Rossein กล่าวว่าอาจได้รับความลำบากมากขึ้นในพื้นที่ชนบทซึ่งอาจหาเภสัชกรรายอื่นได้ยากขึ้น และมีห้องเลื้อยพอสมควรในความหมายของ “ที่พักที่เหมาะสม” แต่รอสเซนและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะตั้งคำถามว่าเมื่อใด หรือไม่ถ้า ศาลฎีกาจะเลื่อนกฎหมายออกไปอีก เพื่อสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและที่พักทางศาสนา

Sonia Suter ศาสตราจารย์แห่งโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตันกล่าวว่าเภสัชกรที่ปฏิเสธที่จะกรอกใบสั่งยาจะต้องส่งต่อลูกค้าไปยังเภสัชกรรายอื่นหรือไม่นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

“ฉันจะไม่แปลกใจถ้าเราเริ่มเห็นรัฐอื่นๆ ที่ห้ามหรืออนุญาตการปฏิเสธ (ใบสั่งยา) ดังนั้นจึงเป็นคำถามจริงๆ ว่ากฎหมายของคุณอนุญาตอะไร เพราะที่นั่นมีความหลากหลายมาก” ซูเตอร์กล่าว

ประเด็นคืออะไร? เครือข่ายร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบางแห่งมีนโยบายที่อนุญาตให้เภสัชกรปฏิเสธที่จะขายสินค้าที่ขัดต่อความเชื่อของตน รวมถึงการคุมกำเนิด

กฎหมายอะไร? กฎหมายของรัฐบาลกลางและบางรัฐกำหนดให้บริษัทต้องจัดหาที่พักสำหรับความเชื่อทางศาสนา ศาลฎีกาตัดสินในปี 2520 ว่าที่พักดังกล่าวอาจมีน้อยมาก แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาพใหญ่อะไร? หลังจากการตัดสินของศาลฎีกาที่จะคว่ำ Roe v. Wade และยุติสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการทำแท้งที่จัดตั้งขึ้นในคดีปี 1973 นั้นมีความวิตกอย่างมากว่าการคุมกำเนิดจะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่ของศาลกล่าวว่าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทำแท้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการคุมกำเนิดหรือการแต่งงานของเพศเดียวกัน

มันหมายถึงอะไรสำหรับผู้ป่วย?

Cynthia Harper ศาสตราจารย์ด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก กล่าวว่าเงินเดิมพันสูงสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการคุมกำเนิด Harper กล่าวว่าบริษัทขนาดใหญ่ เช่น CVS และ Walgreens ดีกว่าร้านขายยาอิสระขนาดเล็กในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเข้าถึงการคุมกำเนิด

“มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาก” ฮาร์เปอร์ซึ่งเป็นผู้นำโครงการ Beyond the Pill ที่ Bixby Center ของ UCSF ซึ่งส่งเสริมการเข้าถึงการคุมกำเนิดกล่าว “มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและไม่ได้อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ พวกเขาเป็นเพียงความเชื่อที่ผู้คนมี และฉันคาดว่าจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายมากกว่านี้อีกมากในพื้นที่นี้”

ศาลฎีกาพูดอะไร?

ในการตัดสินใจของ Trans World Airlines v. Hardison ในปี 1977 ศาลฎีการะบุว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องรองรับคำขอทางศาสนาของคนงานตราบเท่าที่ที่พักเหล่านั้นไม่ได้สร้าง “ความยากลำบากเกินควร” ศาลกำหนดความยากลำบากเกินควรว่าเป็นสิ่งที่มีมากกว่า “ค่าขั้นต่ำ” หรือค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

นั่นเป็นมาตรฐานที่ต่ำและหมายความว่านายจ้างสามารถหลีกเลี่ยงการอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ สถานการณ์เช่นการปฏิเสธคำขอของพนักงานที่จะหยุดวันสะบาโตหากมีคนอื่นไม่สามารถครอบคลุมกะได้ นักวิจารณ์กล่าวว่าศาลได้พัฒนาเกณฑ์ de minimis ไม่มากก็น้อยจากอากาศ และผู้พิพากษาหัวโบราณของศาลหลายคนได้กล่าวในการคัดค้านเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะทบทวนเรื่องนี้

Michael Foreman ผู้อำนวยการของ Civil Rights Appellate Clinic แห่ง Penn State Law กล่าวว่า “ฉันไม่สงสัยเลยว่าพวกเขาจะใช้ประเด็นนี้ในแบบเรียลไทม์ครั้งถัดไป

บริษัทร้านขายยาคงตระหนักดีอยู่แล้ว และหัวหน้าคนงานคาดการณ์ ในขณะที่พวกเขาสามารถ “ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ” ได้ แต่กลยุทธ์ทางกฎหมายที่ชาญฉลาดกลับเป็น “ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุด”

Title VII พูดถึงศาสนาอย่างไร

กฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามไม่ให้นายจ้างปฏิเสธที่จะจ้าง “หรือเลิกจ้างบุคคลใด ๆ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิพิเศษในการจ้างงานเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือชาติกำเนิด” ดิกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมสำหรับ “การถือปฏิบัติและการปฏิบัติทางศาสนา” ตราบเท่าที่สามารถทำได้โดยปราศจาก “ความทุกข์ยากเกินควร” ในธุรกิจของนายจ้าง

ผู้พิพากษาศาลฎีกาพูดอะไรเกี่ยวกับที่พักทางศาสนา?

รองผู้พิพากษา Neil Gorsuch และ Samuel Alito เป็นแกนนำในการต่อต้านมาตรฐานปัจจุบันของศาลมากที่สุด

ศาลฎีกาปีที่แล้วปฏิเสธที่จะฟังคดีที่พยานพระยะโฮวายื่นฟ้อง ที่ต้องการให้แน่ใจว่าตารางการทำงานของเขาที่ Memphis Light, Gas and Water จะไม่ขัดแย้งกับความปรารถนาที่จะเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ศาลไม่ได้อธิบายว่าทำไมจึงปฏิเสธที่จะรับคดี แต่กอร์ซัคและอลิโตให้การคัดค้านอย่างรุนแรง

“การตรวจสอบของเราไม่มีอุปสรรคและไม่มีใครตำหนิ” Gorsuch เขียนในความคิดเห็นที่เข้าร่วมโดย Alito “ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวของที่นี่คือการสร้างของศาล – และถึงเวลาแล้วที่ศาลจะต้องแก้ไข”

โดยรวมแล้ว เสียงข้างมากแบบอนุรักษ์นิยม 6-3 ของศาลสูงทำให้ผู้สนับสนุนการออกกำลังกายทางศาสนากวาดล้างในระยะที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน มันเข้าข้างอดีตโค้ชฟุตบอลมัธยมปลายที่ตกงานหลังจากสวดมนต์ที่เส้น 50 หลาหลังเกม ล้มข้อห้ามของรัฐในรัฐเมนเรื่องการใช้เงินสาธารณะเข้าโรงเรียนที่สอนศาสนาและปกครองว่าเมืองบอสตันไม่สามารถปฏิเสธกลุ่มคริสเตียนได้ ความสามารถในการชักธงที่ศาลากลางควบคู่ไปกับองค์กรทางโลก

บริษัทร้านขายยาพูดอะไร?

Amy Thibault โฆษกหญิงของ CVS กล่าวกับ USA TODAY ว่า “ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางเราต้องรองรับความเชื่อทางศาสนาอย่างสมเหตุสมผลและในบางรัฐ ความเชื่อมั่นทางศีลธรรมหรือจริยธรรม ที่อาจขัดขวางไม่ให้เภสัชกรหรือช่างเทคนิคร้านขายยาจ่ายยาเฉพาะ” ธีโบลต์กล่าวว่าเภสัชกรที่คัดค้านจะต้องขอที่พักจาก CVS ล่วงหน้าและเตรียมการเพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะมาจาก เภสัชกรอื่นหรือที่อื่น

Fraser Engerman โฆษกของ Walgreens กล่าวว่าเภสัชกรได้รับอนุญาตให้เดินออกไปจากการปฏิบัติตามใบสั่งยาหรือการขายหากขัดกับความเชื่อของพวกเขา Engerman กล่าวว่านโยบายของ Walgreens นั้นคล้ายคลึงกับผู้ค้าปลีกรายอื่น เนื่องจากร้านขายยาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางเดียวกันเมื่อต้องเคารพความเชื่อของพนักงาน

“สมาชิกในทีมของเราต้องขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในร้านค้าของเรา เว้นแต่ในกรณีที่หายากที่กฎหมายกำหนดให้มีที่พักเพิ่มเติม” Engerman กล่าวในอีเมล “ถึงอย่างนั้น พนักงานก็ต้องยื่นขอการยกเว้นโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยฝ่ายบริหารผ่านกระบวนการที่เป็นทางการตามนโยบายของเราที่กำหนดโดยกฎหมาย และจะไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกในทีมแต่เพียงผู้เดียว”

จดหมาย:Durbin, Duckworth ขอให้ Walgreens CEO ทบทวนนโยบายความเชื่อของร้านขายยา

Engerman กล่าวว่า Walgreens ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์คือติดตามจดหมายที่ส่งโดย Sens. Dick Durbin เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภา และแทมมี่ ดักเวิร์ธ เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท วุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตในรัฐอิลลินอยส์ ขอให้บริษัท “ทบทวนนโยบายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้รับการเคารพ และพวกเขาจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงยาคุมกำเนิดที่ร้านค้าของคุณได้หรือไม่”

ทำไมมันถึงสำคัญ?

ชาวอเมริกันจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงการคุมกำเนิดตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีทำแท้งปีนี้. นั่นเป็นเพราะการให้เหตุผลของศาลใน Roe v. Wade อยู่ที่การอ่านรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกับการตัดสินใจปี 2508ใน Griswold v. Connecticut ซึ่งยกเลิกกฎหมายที่ห้ามการคุมกำเนิด

Alito เขียนให้ศาลส่วนใหญ่พลิก Roe ดึงความแตกต่างระหว่างการทำแท้งและสิทธิอื่นๆ ที่ศาลระบุไว้ในการอ่านการแก้ไขครั้งที่ 14 โดยอ้างว่าข้อแรกเกี่ยวข้องกับ “ชีวิตของทารกในครรภ์”

“ผู้ปกป้องของ Roe ระบุลักษณะของสิทธิในการทำแท้งเช่นเดียวกับสิทธิที่ได้รับการยอมรับในการตัดสินใจในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศที่ใกล้ชิด การคุมกำเนิด และการแต่งงาน แต่การทำแท้งนั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน” Alito เขียน

หากและเมื่อศาลฎีกาย้อนถามถึงประเด็นเรื่องที่พักในสถานที่ทำงานสำหรับศาสนา ก็อาจมีนัยยะกว้าง ไม่ใช่แค่สำหรับคนที่ต้องการการคุมกำเนิดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแต่งกายในองค์กรด้วย เช่น ผ้าโพกศีรษะ ผ้าโพกศีรษะ และเครา ตลอดจนกำหนดการที่ ให้พนักงานได้บูชา