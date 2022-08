ตอนนี้คุณสามารถอัพเกรดที่นั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของคุณทางออนไลน์ก่อนเที่ยวบิน

ตัวเลือกใหม่นี้ ซึ่งสายการบินได้ประกาศครั้งแรกในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการอัพเกรดประสบการณ์การบินช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงหมายเลขการขึ้นเครื่องผ่านเว็บไซต์หรือแอพมือถือของ Southwest เมื่อเช็คอินเที่ยวบินตามที่บริษัทระบุ สามารถซื้อการขึ้นเครื่องที่อัปเกรดได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ต้องซื้อการขึ้นเครื่องที่อัพเกรดที่สนามบิน

“เราได้ประกาศความมุ่งมั่นของเราในเดือนพฤษภาคมที่จะปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าทั้งหมดของเรา ตั้งแต่การซื้อของและจองเที่ยวบิน การเช็คอิน การเดินทางบนเครื่องบิน และการมาถึงที่หมาย” โฆษกกล่าวกับ T+L “ในฐานะส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ ลูกค้าจะสามารถข้ามเส้นและออนไลน์เพื่อรักษาจุดขึ้นเครื่องที่อัปเกรดแล้ว”

ลูกค้าที่ซื้อคุณลักษณะนี้ ซึ่งเริ่มต้นที่ $30 ต่อเซกเมนต์ จะได้รับตำแหน่งการขึ้นเครื่องจาก A1 ถึง A15 จากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นลูกค้ากลุ่มแรกที่ขึ้นเครื่องบินและมีที่นั่งบนเครื่องบินที่พวกเขาต้องการรวมถึงพื้นที่ถังขยะเหนือศีรษะ

แม้ว่าลูกค้าในชั้นโดยสารทั้งหมด — รวมทั้ง “ทุกเวลา”, “อยากหนี” และ ” Wanna Get Away Plus ” ใหม่ล่าสุดที่มีให้บริการ — สามารถซื้อการอัปเกรดนี้ได้ แต่รวมอยู่ในที่นั่ง Business Select แล้ว

นอกเหนือจากตัวเลือกการขึ้นเครื่องที่อัปเกรดแล้วSouthwestยังมี ” EarlyBird Check-In ” ซึ่งจะเช็คอินลูกค้าโดยอัตโนมัติสำหรับเที่ยวบินของตนก่อนช่วงเวลาเช็คอิน 24 ชั่วโมงโดยทั่วไป และยังช่วยให้มั่นใจว่าจะมีช่องการขึ้นเครื่องที่น่าพอใจอีกด้วย ตัวเลือกนี้ ซึ่งเริ่มต้นที่ $15 ต่อเที่ยวบินเที่ยวเดียว สามารถซื้อได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางตามกำหนดของเที่ยวบิน

Southwest ไม่ได้กำหนดที่นั่งและเสนอ “ที่นั่งแบบเปิด” แทนที่จะกำหนดกลุ่มผู้โดยสาร (A, B หรือ C) และตำแหน่ง (1 ถึง 60 หรือมากกว่า) ให้กับผู้เดินทางเมื่อเช็คอินตามที่สายการบินระบุ

นอกเหนือจากการย้ายกระบวนการขึ้นเครื่องที่อัปเกรดทางออนไลน์แล้ว Southwest ยังวางแผนที่จะติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอื่นๆ เช่น พอร์ต USB A และ USB C ในทุกที่นั่งและช่องเก็บของเหนือศีรษะที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงอัปเกรด Wi-Fi

ปัจจุบัน Southwest ได้จำหน่ายตั๋วฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวโดยเริ่มต้นที่ $59 ต่อเที่ยว การขายซึ่งต้องจองก่อนเวลา 23:59 น. CT ในวันที่ 26 ส.ค. เหมาะสำหรับการเดินทางในวันอังคารหรือวันพุธตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. ถึง 15 ก.พ. 2023