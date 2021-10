ซีรี่ย์เกาหลี Hyena (2020) l เมื่อทนาย กลายเป็น ‘ไฮยีน่า’ ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของจูจีฮุน ซีรีส์แนวกฎหมายเรื่อง Hyena ออกอากาศทางช่อง SBS ซีรีส์เรื่องนี้ถูกพูดถึงตั้งแต่วางตัวนักแสดงหลักของเรื่อง เพราะนอกจากได้ จูจีฮุน ผู้ที่กำลังมีผลงานด้านภาพยนตร์ที่โดดเด่นมากๆ มาเป็นนักแสดงหลักแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงสาว คิมฮเยซู ที่ห่างหายจากจอแก้วไปนานถึง 4 ปี นับตั้งแต่ผลงานเรื่องล่าสุดในบทบาทชาซูฮยอน จากเรื่อง Signal (2016) มารับบทนักแสดงนำหญิงของเรื่อง และร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของซีรีส์กฎหมายที่แปลกแหวกแนวไปจากเรื่องอื่นๆ

ความดีงามของซีรีส์เรื่อง Hyena ไม่ได้มีเพียงได้นักแสดงระดับแม่เหล็กและมีฝีมือการแสดงขั้นเทพมาร่วมงานกัน แต่ซีรีส์เรื่องนี้ยังตั้งใจตีแผ่การทำงานของ ‘ทนาย’ อาชีพยอดนิยมของสังคมเกาหลีใต้และจัดเป็นชนชั้นสูงที่มักจะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี แต่ในหมู่ทนายด้วยกันเองก็มีการแบ่งระดับหรือประเภทของคดีที่รับผิดชอบ ในซีรีส์เรื่องนี้ จูจีฮุน รับบทเป็น ยุนฮีแจ ทนายหุ้นส่วนจากบริษัทซงแอนด์คิม Law Firm ชั้นนำของวงการที่รับทำแต่คดีของผู้ทรงอิทธิพลทั้งในวงการธุรกิจ การเมือง และคนดัง ส่วน คิมฮเยซู รับบทเป็น จองกึมจา ทนายความที่ควบตำแหน่งเจ้าของบริษัทว่าความขนาดเล็กจิ๋วที่มีออฟฟิศเป็นเพียงห้องเช่าห้องเล็กๆ

แม้ว่า จองกึมจา กับ ยุนฮีแจ จะเป็นทนายความที่อยู่คนละระดับ แต่ทั้งสองมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ เศรษฐีชนชั้นสูงที่มีอยู่เพียง 1 % ในสังคม จากที่อยู่กันคนละที่ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน เรื่องราวการแย่งชิงลูกค้าและเอาชนะระหว่างทนายทั้งสองจึงเกิดขึน และไม่ใช่การแย่งชิงแบบธรรมดา แต่เป็นการต่อสู้เพื่อล่าเหยื่อที่ดุเดือดเหมือนกับไฮยีน่า (Hyena)

เราขออนุญาตผู้อ่านอีกครั้งที่จะขอใช้สิทธิ์แต่งตั้งตัวเองเป็นแฟนพันธุ์แท้ซีรีส์แนวกฎหมาย เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าทำไมซีรีส์เรื่อง Hyena ถึงได้เข้าไปอยู่ในลิสต์ซีรีส์เกาหลีที่ทุกคนไม่ควรพลาด นึกภาพตำรวจหญิงชาซูฮยอน (Signal) เวอร์ชันมุทะลุและแต่งตัวจัดจ้านสักหน่อย พร้อมกับภาพองค์รัชทายาทอีชาง (Kingdom) แบบใส่สูท ผูกไทด์ และใบหน้าเกลี้ยงเกลาประกอบกัน เริ่ม!!!

ชีวิตทนายของ ยุนฮีแจ กับ จองกึมจา แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน คนหนึ่งเป็นทนายฟ้าประทาน เกิดในครอบครัวที่มีปู่และพ่อเป็นประธานศาลฎีกา พี่ชายเป็นผู้พิพากษา ตัวเองก็กำลังก้าวหน้าและเป็นว่าที่ประธานบริษัททนายความอันดับหนึ่ง แต่ชีวิตที่ดูจะราบเรียบไร้อุปสรรคของเขากลับต้องสะดุดหินก้อนจิ๋วด้วยการแพ้คดีเล็กๆ ที่มีฝ่ายตรงข้ามเป็นหญิงสาวที่ ยุนฮีแจ เชื่อว่าเป็นพรหมลิขิตของเขา

ทนายโนเนมที่กลายเป็นก้อนหินให้ยุนฮีแจต้องสะดุดล้มหลังจากเดินอย่างภาคภูมิมาทั้งชีวิตชื่อว่า จองกึมจา ทนายสาวสู้ชีวิตที่ชอบใส่แว่นดำและยืนมองตึกสูงอยู่บ่อยๆ สไตล์การทำงานของเธอต่างจากยุนฮีแจและทนายทั้งโลก ไม่ว่าจะได้ข้อมูลมาด้วยวิธีการใด เธอก็พร้อมจะต่อสู้และทำทุกวิถีทางเพื่อพาลูกความให้เป็นผู้ชนะในชั้นศาล วิธีล้วงข้อมูลของจองกึมจานี่ถือว่าแสบสันที่สุดตั้งแต่เคยดูซีรีส์มา ถึงขนาดสถาปนาตัวเองเป็นพรหมลิขิตของยุนฮีแจเลยทีเดียว >< Hyena เป็นซีรีส์แนวกฎหมายที่เน้นความสำคัญไปที่กระบวนการทำงานของทนาย ตั้งแต่หาลูกความ รับคดี สืบหาความจริงเบื้องหลัง วางแผนต่อสู้ในชั้นศาล และผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังคดีความสิ้นสุด ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ในเรื่องนี้เล่าไปถึงเบื้องหลังการทำงานของทนายความ ลูกความหรือลูกค้าที่มาใช้บริการว่าความกับพวกเขาล้วนแต่เป็นเศรษฐีที่มีคดีใหญ่ต้องปกปิด จึงมีทั้งคนที่บริสุทธิ์จริงๆ และมีความผิดติดตัว ทำอย่างไรพวกเขาจึงจะพ้นผิดหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมกับรักษามาตรฐานการว่าความของบริษัทเอาไว้ เราจึงได้เห็นการเตรียมตัวรับมือในทุกสถานการณ์ของทีมทนาย เรียกได้ว่าคนที่รอบคอบมากกว่า ก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะมากกว่าเช่นกัน แม้ว่ายุนฮีแจกับจองกึมจาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยความไม่ลงรอย ต่างทั้งสไตล์การทำงาน วิธีคิด ความเชื่อ แต่หากย้อนไปก่อนหน้านั้น ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มต้นเช่นเดียวกับคู่รักในซีรีส์โรแมนติกทั่วไป อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าจองกึมจาสถาปนาตัวเองเป็นพรหมลิขิตของยุนฮีแจ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการล้วงข้อมูลทำคดีของเธอ อาจจะผิดไปหน่อยตรงที่เป็นแผนของฝ่ายหนึ่ง แต่เมื่อมีคดีที่ต้องรับผิดชอบร่วม การได้ทำงานด้วยกันจึงค่อยๆ เผยเสน่ห์และเคมีที่แตกต่างแต่เข้ากันได้ (เกือบจะ) ลงตัวของยุนฮีแจและจองกึมจา โบนัสพิเศษที่ผู้ชมซีรีส์ Hyena เท่านั้นที่จะได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้ คือเลิฟไลน์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะค่อยเป็นค่อยไปเท่าไหร่ แต่ก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ประมาณว่า รักแรง เกลียดแรง และแสดงความรู้สึกกันแบบชัดเจนไม่มีกั๊ก ขอหวีดให้ฟังหนึ่งทีว่าจูจีฮุนในลุคหนุ่มสุดเนี้ยบ ใส่สูท ผูกไทด์ ปากร้าย แต่หัวใจอ่อนแอนั้นเท่มากๆ ซีรีส์ Hyena เป็นผลงานการกำกับของ จางแทยู ที่เคยมีผลงานอย่างซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง Tree with Deep Roots (2011) และซีรีส์ที่ครองใจทั่วเอเชียอย่าง My Love From The Star (2013) มาในซีรีส์ Hyena ผู้กำกับคนนี้ก็ยังคงรักษาระดับความตื่นเต้นและน่าติดตามเรื่องได้เป็นอย่างดี พร้อมเสริมเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครที่เข้ามาช่วยให้ผู้ชมได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ ไปพร้อมๆ กับรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้คดีของพวกเขา ความน่าสนใจอยู่ที่ความสำเร็จในการนำเสนอประเด็นว่า เมื่อการว่าความของทนายเป็นบริการอย่างหนึ่ง และลูกความมีสถานะเป็น ‘ลูกค้า’ เราจึงได้เห็นการทำงานของทีมทนายที่ต้องวางแผนว่าความเพื่อปกปิดความผิด และหาทางประนีประนอมให้เหยื่อได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดูแล้วก็นึกถึงประโยคที่บอกว่า “ทำเลวว่ายากแล้ว ปกปิดความเลวยากกว่า” แต่จะปกปิดแบบเงียบชียบเรียบร้อยก็คงไม่น่าสนใจ พวกเขาเลยทำงานกันแบบกองโจร บุกรุกบ้าง โจมตีบ้าง สลับกันไป เหมือนกับเวลาไฮยีน่าจ้องตะครุบเหยื่อนั่นแหละ