คอนโดติดรถไฟฟ้า : The Origin Sukhumvit-Sailuat E22 Station โครงการ The Origin สุขุมวิท-สายลวด E22 Station เป็น 1 ใน 3 โครงการของตระกูล The Origin ที่เปิดตัวพร้อมๆกันในปีนี้ ซึ่งตัวรุ่นพี่อย่าง The Origin Onnut ก็เพิ่งจะ sold out ไปอย่างรวดเร็ว คราวนี้รุ่นน้องอย่าง The Origin Sukhumvit Sailuat E22 Station มาในรูปแบบ High Rise ที่นอกจากจะใกล้ BTS สายลวด เพียง 222 m. แล้วยังมองเห็นวิวแม่น้ำและอ่าวไทยได้อีกด้วย ส่วนรายละเอียดเบื้องต้นที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลย

สำหรับโครงการ THE ORIGIN สุขุมวิท-สายลวด E22 Station ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงสวย หน้ากว้างกว่า 100 เมตร บนถนนสายลวด บริเวณแยกโค้งโพธิ์ ซึ่งจะห่างจากถนนสุขุมวิท เข้ามาเพียงแค่ 60 เมตร ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีสายลวด เพียง 222 เมตร หรือ ใช้เวลาเดินเท้าไปสบาย ๆ เพียงแค่ 1 นาที ซึ่งตามแนว BTS สายสีเขียวเข้ม ในโซนกรุงเทพตอนล่างนั้น เต็มไปด้วยแหล่งออฟฟิศมากมาย

จากสถานีสายลวดเดินทางมาประมาณ 15 นาที ถึงสถานีบางนา และ มี Sky Walk เชื่อมต่อไปยัง Bitec บางนา, อาคารสำนักงานภิรัช และในอนาคตแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ Bangkok Mall จากสถานีสายลวด ถึงสถานีทองหล่อใจกลางกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยเพียง 22 นาทีเท่านั้น ในโซนแหล่งงานด้านอุตสาหกรรมก็มีให้ครบครัน

โดยจากโครงการโดยรัศมี 1 กม. จะพบกับแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เช่น โรบินสัน, บิ๊กซี, โลตัส พร้อมกับแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสมุทรปราการ รวมไปถึงโรงพยาบาลสมุทรปราการอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการได้มาครบครันจัดเต็ม ตามแบบฉบับของ Origin Property ได้แก่ Main Lobby, Private Lobby, Co-Passion Space, สระว่ายน้ำระบบเกลือ ความยาวกว่า 50 เมตร, Fitness, Sky Lounge, Rooftop Garden, Multi Sport Area (Basketball & Skateboard), Active Play Space (Climbing & Trampoline), Studio, Game Room, Theater Room พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

จุดเด่นของโครงการ THE ORIGIN สุขุมวิท-สายลวด E22 Station คือเป็นคอนโด High Rise ทำเลศักยภาพแห่งใหม่ ที่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีสายลวด เพียง 222 เมตร หรือ ใช้เวลาเดินเท้าไปสบาย ๆ เพียงแค่ 2 นาที

โดยสถานีสายลวด จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายมาจากสถานีสำโรง ช่วงแบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ ที่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว เข้าเมืองได้ง่ายและสะดวกสบาย เชื่อมตรงสู่โซน CBD ได้เพียง 22 นาที นั่งต่อเดียว 22 สถานี ถึงสยาม

ที่สำคัญสถานีสายลวด ยังเป็นสถานีต้น ๆ ทาง ที่คนใช้งานยังไม่เยอะมาก ช่วงเวลา Prime Time ก็ยังขึ้นได้สบาย ๆ คนไม่แน่นเหมือนช่วงแบริ่ง-อ่อนนุช

นั่งต่อไปอีก 7 สถานี Interchange สำโรง สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงพัฒนาการ-สำโรง ที่ใช้มุ่งหน้าออกไปศรีนครินทร์-บางกะปิ-ลาดพร้าว ได้

ในอนาคตจะมีโครงการโมโนเรล แพรกษา-สุวรรณภูมิ เข้ามาเสริมทัพให้ทำเลนี้มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และ เพิ่มมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้นได้อีกด้วยค่ะ

การเดินทางโดยรถส่วนตัว : โครงการตั้งอยู่บนถนนสายลวด ช่วงต้น ๆ ใกล้กับแยกสุขุมวิท-สายลวด (แยกโค้งโพธิ์) เดินทางสะดวกสบาย เข้า-ออกเมืองได้ง่าย ถึงแม้ว่าตัวโครงการจะไม่ได้อยู่ติดถนนสุขุมวิทก็จริง แต่ก็ห่างจากถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้า เพียงแค่ 60 เมตร เท่านั้น

จากโครงการออกมาที่ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้า จะใช้มุ่งหน้าไปสุขุมวิทตอนกลางและสุขุมวิทตอนต้นได้ ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วนหลักถึง 3 สาย เชื่อมต่อถนนเส้นหลักและเส้นทางลัดได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนแพรกษา, ถนนศรีนครินทร์, ถนนเทพารักษ์, ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และ ถนนบางนา-ตราด เป็นต้น

การเดินทางเข้าเมือง มีให้เลือกหลากหลายเส้นทาง จากหน้าโครงการออกมาบนถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้า วิ่งเส้นตรงจะมุ่งหน้าสู่ศรีนครินทร์, สำโรง, แบริ่ง, บางนา, เอกมัย, ทองหล่อ, พร้อมพงษ์, อโศก

ผ่านแยกอโศก ตรงต่อไปยังโซนสุขุมวิทตอนต้น ที่เป็น CBD ของกรุงเทพฯ ได้ หากเลี้ยวขวาตรงแยกอโศก จะมุ่งหน้าออกไปยังโซนรัชดาฯ ห้วยขวาง, สุทธิสาร, ลาดพร้าว ได้เลยค่ะ

ส่วนใครที่ต้องการเดินทางไปยังโซนพระราม 4 ก็จะมีเส้นทางลัดตรงแยกพระโขนง ให้ได้ใช้งานกัน เส้นนี้จะใช้มุ่งหน้าไปยัง คลองเตย, ลุมพินี, วิทยุ ออกไปจุฬา-สามย่าน รวมถึงใช้เชื่อมสู่โซนพระราม 3, สาทร, สีลม ได้ง่าย ๆ

การเดินทางออกนอกเมือง จากโครงการกลับรถเข้าสู่ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออก ใช้มุ่งหน้าออกไปยัง บางปู, ตัวเมืองสมุทรปราการ และ โซนของแหล่งงานของสมุทรปราการ และ นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้ออกไปเที่ยวฟาร์มจระเข้, เมืองโบราณ, สถานอากาศตากอากาศบางปู ในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ง่าย ๆ นอกจากนั้นยังใช้เส้นสุขุมวิท ฝั่งขาออก วิ่งยาวไปจังหวัดใกล้เคียงอย่างฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี แบบไม่ต้องขึ้นทางด่วนก็ทำได้ค่ะ