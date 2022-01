ความแตกต่างของ Townhome กับ บ้านเดี่ยว การจะซื้ออสังหาริมทรัพย์สักหลังนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นผู้ซื้อหลายท่านที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอาจจะเกิดความสับสน และเกิดคำถามว่าจะซื้ออะไรดีระหว่างทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยว ด้วยว่าอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 ชนิดนี้ต่างก็เป็นที่พักอาศัยที่มีข้อดีข้อเสียของตัวเองและมีราคาที่แตกต่างกันพอสมควร จึงเป็นธรรมดาที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจได้ยาก

ก่อนที่ไปดูความต่างระหว่างทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยว เราไปดูความหมายกันก่อนดีกว่า สำหรับทาวน์โฮมซึ่งเป็นคำใหม่ก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่แน่ใจว่ามันคือที่อยู่อาศัยแบบไหนหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป ซึ่งสำหรับความหมายที่แท้จริงของ ทาว์นโฮม (Townhome) ทางดิกชันนารีของเว็บไซต์ merriam-webster ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “A house that has two or three levels and that is attached to a similar house by a shared wall” แปลเป็นไทยคร่าว ๆ ได้ว่า “บ้านที่มีสองหรือสามชั้นและอยู่ติดกับบ้านที่มีลักษณะคล้ายกันโดยมีการใช้ผนังร่วมกัน”

ส่วนความหมายของบ้านเดี่ยวทางเว็บไซต์ MadamHome ได้ให้ความหมายไว้ว่า บ้านเดี่ยว คือ บ้านที่ไม่มีผนังส่วนใดติดกับบ้านหลังอื่นเลย หรือจะมีพื้นที่ว่างรอบตัวบ้าน โดยปกติมักจะล้อมรั้วรอบบ้าน หากอิงตามความหมายดังนี้จะเห็นได้ว่าทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยวจะแตกต่างกันตรงที่ผนัง กล่าวคือทาวน์โฮมจะผนังชิดกับทาวน์โฮมข้างๆ ส่วนบ้านเดี่ยวจะไม่มีผนังติดกับเจ้าอื่น

มนุษย์เงินเดือนที่คิดจะซื้อบ้านหลังแรก ตอนนี้ควรคำนึงถึง 5 ปัจจัยเบื้องต้นเมื่อคิดจะซื้อบ้านหรือกู้บ้านสักหลัง ดังนี้

1. ราคาบ้านและทำเล

เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการซื้อบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะแน่นอนมนุษย์เงินเดือนที่คิดจะซื้อบ้าน สิ่งแรกที่ต้องดูเลยคืองบประมาณราคาบ้านสูงเกินไปกว่ากำลังผ่อนหรือเปล่า แล้วทำเลเอื้อต่อความสะดวกในการเดินทางต่อชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างใครที่มีทำงานอยู่แถวปทุมธานี แล้วอยากหาบ้านราคาไม่เกิน 4 ล้าน โครงการอณาสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์

2. พื้นที่ใช้สอย สิ่งอำนวยความสะดวก

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทุกวันนี้หลายคนยกระดับให้เป็นหนึ่งในลิสต์ที่ต้องพิจารณา เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยอาจไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมาก แต่ต้องตอบโจทย์กับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบัน เช่น มีห้องอเนกประสงค์ให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ ห้องทำงาน ห้องออกกำลังกาย หรือห้องเรียนรู้ของเด็กๆ หากวันนึงภารกิจ Work from home และ รูปแบบการเรียนออนไลน์วนกลับมาอีกครั้ง เหมือนอย่างโครงการ XT เอกมัย และ Oka Haus สุขุมวิท 36 ที่เติมเต็มสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าสถานการณ์ไหน

3. ผู้พัฒนาโครงการ

เป็นอีกสิ่งที่ช่วยตัดสินใจในการซื้อบ้าน หากผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯ มีความน่าเชื่อถือก็ยิ่งตอกย้ำให้รู้สึกถึงความคุ้มค่าในการซื้อมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าผู้พัฒนาการโครงการมีแนวคิดในการดูแลลูกบ้านเปรียบเสมือนคนพิเศษด้วยแล้ว เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนที่ตัดสินใจซื้อโครงการนั้นไป ต้องมีคุณภาพชีวิตดีอย่างแน่นอน เฉกเช่นกับการเป็นครอบครัวเดียวกับ แสนสิริ แฟมิลี่

4. โปรโมชัน

ในปี 2565 นี้ ต้องยอมรับว่าในวงการอสังหาฯ กระตุ้นให้คนซื้อบ้านมากขึ้น เฉกเช่นเดียวกับการซื้อหรือเช่าคอนโด ลด แลก แจก แถม แบบซื้อไปมีแต่คุ้ม และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในยามที่ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่ซื้อบ้านช่วงนี้น่าอิจฉาสุด เพราะคงอีกนานที่จะได้เห็นผู้พัฒนาอสังหาฯ พร้อมใจกันสร้างปรากฎการณ์กระหน่ำโปรโมชันลดราคาแบบนี้อีกครั้ง

5. วงเงิน ระยะเวลาการกู้ รวมถึงดอกเบี้ย

เรียกว่าเป็นด่านสุดท้ายหรือตัวตัดสินของการคิดซื้อบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะถ้ากู้ไม่ผ่านก็ดับฝันการซื้อบ้านไปเลยทันที แต่ในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่า มีหลายตัวช่วยที่ทำให้เรื่องกู้บ้านกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการที่ธนาคารต่างพร้อมใจปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับมาตรการรัฐที่กระตุ้นคนให้ซื้อบ้าน ทั้งลดอัตราดอกเบี้ยต่ำ กู้ซื้อบ้านได้เกือบ 100% หรือแม้แต่การพักชำระหนี้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้พัฒนาโครงการบางรายยังจับมือกับธนาคาร เอื้อให้คนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น