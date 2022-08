การเดินทางบนถนนทางหลวงชายฝั่งแปซิฟิกที่สมบูรณ์แบบ

เมื่อพูดถึงการเดินทางบนถนนที่ดีที่สุดของอเมริกายากที่จะเอาชนะPacific Coast Highway การขับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 หมายถึงการล่องเรือเป็นเวลาหลายชั่วโมงไปตามหน้าผาอันน่าทึ่งที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก พร้อมจุดชมวิวที่กำหนดไว้สำหรับวิวทะเลที่ส่องประกายระยิบระยับ และแน่นอนว่ามีร้านอาหารมากมาย (บาร์บีคิวเกาหลี!) ชายหาด ( ซานตาบาร์บาร่า !) และสถานที่ท่องเที่ยว (ห้องสมุดอนุสรณ์ Henry Miller!) ตลอดทาง

มีเนื้อหาสำหรับทุกคน สำหรับผู้รักสัตว์ พบกับ Elephant Seal Rookery ที่หาด San Piedras ในซานไซเมียน ซึ่งมีแมวน้ำช้างอพยพมากกว่า 15,000 ตัวทุกปี จากแท่นชมวิว คุณสามารถดูพวกมันทั้งหมดลอยไปบนผืนทราย นั่นคือสถานที่ท่องเที่ยวริมถนนที่ดีที่สุด

สำหรับผู้กินหรู ร้านอาหารริมถนน Big Sur เสนอเมนูอาหารกลางวันราคา 75 ดอลลาร์ และที่พิเศษกว่านั้นคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ไกลออกไปทางใต้ นอกเมืองซานตาบาร์บารา ทานทาโก้ปลา ขนมปังเบา และดอกกะหล่ำทอด ใน LA กินบาร์บีคิวเกาหลีที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ชิมเนื้อ Waygu ที่สมบูรณ์แบบ (โต๊ะย่างแน่นอน) และแพนเค้กกิมจิรสเผ็ด – ทั้งหมดที่ร้านอาหารเรียบง่ายในห้างสรรพสินค้าแถบ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสถานบันเทิงยามค่ำคืน บาร์หรูๆ ตลอดเส้นทางก็เสิร์ฟค็อกเทลที่สร้างสรรค์โดยใช้ส่วนผสมอย่างมะนาวและใบเตย และในกรณีที่คุณเบื่อกับแนวคิดแบบสปีคอีซี่ โปรดจำไว้ว่าหนึ่งในข้อเสนอสุดฮิปของ LA มีธีมของยุค 80 และห้องคาราโอเกะส่วนตัว

ฉันออกเดินทางด้วยภารกิจในการวางแผนแผนการเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์จากซานฟรานซิสโกไปยังลอสแองเจลิส นี่คือคู่มือการเล่นทีละบทของฉัน พร้อมจุดแวะถ่ายรูปใน Big Sur ช้อปปิ้งของเก่าในโซลแวง และคราฟต์ค็อกเทลที่บาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของ LA

01. อาหารเช้าที่ตลาดอาคารเฟอร์รี่ในซานฟรานซิสโก

หากคุณกำลังเดินทางออกจากซานฟรานซิสโกคุณควรเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ยินดีต้อนรับสู่ตลาดอาคารเฟอร์รี่บนเอ็มบาร์คาเดโร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในปี 1898 ที่เป็นสัญลักษณ์ของหอนาฬิกาสีขาวอันสวยงาม ภายในคุณจะพบร้านเบเกอรี่ ร้านขายชีส คาเฟ่ และร้านเห็ด จิบกาแฟที่ร้านBlue Bottle ที่เกิดในโอ๊คแลนด์ และชิม ขนมที่Acme Bread Company ให้สั่งแซนวิชไข่และชีสจากร้าน Cowgirl Creamery Artisan Cheese Shop

02. แวะถ่ายรูปที่สะพาน Bixby ใน Big Sur

คุณจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในการไปถึงบิ๊กซูร์จากซานฟรานซิสโก และจากนั้นคุณก็พร้อมที่จะเหยียดขาของคุณ ทันทีที่คุณไปถึงส่วนของ Pacific Coast Highway ที่เชื่อมระหว่าง Carmel-by-the-Sea กับ Big Sur คุณจะเริ่มเห็นจุดชมวิวซึ่งคุณสามารถขับรถออกจากถนนและถ่ายรูปได้ อย่าพลาดที่ใกล้สะพาน Bixby แน่นอนว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ มากมายที่ลงจากรถเพื่อถ่ายเซลฟี่ แต่ด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นนี้ คุณจะตำหนิพวกเขาได้อย่างไร เข้าร่วมและออกไป – คุณจะต้องการจดจำภูมิทัศน์นี้ตลอดไป

03. รับประทานอาหารกลางวันใน Big Sur พร้อมทิวทัศน์อันตระการตา

ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ถึงเวลาอิ่มท้อง หากคุณรู้สึกอยากรวย ร้านอาหาร Sierra Mar ของ Post Ranch Inn เสนอเมนูอาหารกลางวันราคา $75 prix fixe และมีโอกาสรับประทานอาหารในร้านอาหารที่มีทัศนียภาพที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งของ โลก สำหรับอาหารแบบสบาย ๆ มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถผ่อนคลายไปกับวิวมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามไม่แพ้กัน แวะที่Nepentheซึ่งให้บริการแซนวิชและสลัดในบ้านพักแบบชนบทที่มีอายุย้อนไปถึงช่วงทศวรรษที่ 1940

04. เยี่ยมชมห้องสมุดอนุสรณ์ Henry Miller ใน Big Sur

บิ๊กซูร์มีประวัติศาสตร์วรรณกรรมอันยาวนาน และการได้เห็นความงามตามธรรมชาติของหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม Walt Whitman เขียนเกี่ยวกับเสน่ห์ของมัน และ The Beats ก็พบแรงบันดาลใจไม่รู้จบในภูมิทัศน์และวิถีชีวิตโบฮีเมียน Henry Miller อาศัยอยู่ที่ Big Sur ระหว่างปี 1944 ถึง 1962 และประสบการณ์ของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้หนังสือของเขา “Big Sur and the Oranges of Hieronymous Bosch” ห้องสมุดHenry Miller Memorial Libraryตั้งอยู่บนพื้นที่ของบ้านของ Emil White เพื่อนของ Miller ซึ่งอุทิศให้กับเขาเมื่อ Miller เสียชีวิต

05. ค้างคืนในบิ๊กซูร์

หากคุณตัดสินใจที่จะพักค้างคืนในบิกซูร์ Post Ranch Inn เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีVentana Big Sur ซึ่งเป็นรีสอร์ทของ Alila ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในปี 2560 โดยมีวิลล่าใหม่และเต็นท์แกลมปิ้งที่กระจายอยู่ทั่วป่าเรดวูดกว่า 160 เอเคอร์ ร้านอาหารที่มองเห็นวิวมหาสมุทร และสปาเพื่อการผ่อนคลาย ในขณะที่คุณจิบกาแฟยามเช้าพร้อมชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิก คุณอาจไม่อยากจากไป

06. แวะดูแมวน้ำช้างที่ซานไซเมียน

เมื่อคุณเดินทางต่อไปทางใต้บนทางหลวงหมายเลข 1 คุณจะไม่พลาด Elephant Seal Rookery ที่หาด San Piedras ในซานไซเมียน แมวน้ำช้างกว่า 15,000 ตัวอพยพมาที่นี่ทุกปี จากแท่นชมวิว คุณสามารถดูพวกมันทั้งหมดลอยไปบนผืนทราย

07. รับการแก้ไขการค้าปลีกของคุณใน Solvang

ตั้งอยู่ในหุบเขา Santa Ynez เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ อย่าง Solvangซึ่งตั้งรกรากอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยผู้บุกเบิกชาวเดนมาร์ก ออกทางด่วนจากทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อสำรวจหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเดนมาร์ก ร้านขายของเก่า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย จัตุรัสกลางเมืองมีรูปปั้นครึ่งตัวของ Hans Christian Andersen และมีรูปปั้นนางเงือกน้อยจำลองที่มีชื่อเสียงของโคเปนเฮเกน สำหรับช่วงพักสั้นๆ แวะที่ร้านเบเกอรี่เดนมาร์กของ Mortensen ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวซึ่งมีสตรูเดิ้ล คุกกี้เนย และอาหารอื่นๆ

08. ดื่มด่ำกับซานตาบาร์บาร่า

หลังจากขับรถมาทั้งวัน คุณก็พร้อมสำหรับมื้ออาหารดีๆ และ R&R The Leta Hotelซึ่งอยู่นอกเมืองซานตา บาร์บารา ให้บริการทั้งเครื่องดื่มค็อกเทลและกลิ่นอายของ SoCal โรงแรมบรรยากาศสบายๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ที่สระว่ายน้ำ ซึ่งมีวงดนตรีแสดงดนตรีสดในตอนเย็น และผู้คนมารวมตัวกันที่กองไฟพร้อมกับมาการิต้าและเบียร์ หยิบโต๊ะที่ร้านอาหารแล้วสั่งทาโก้ปลา ขนมปังเบา และเซวิเชดอกกะหล่ำสำหรับงานเลี้ยงแบบผสมผสาน หลังอาหารค่ำ ผ่อนคลายด้วยการนอนเล่นไนต์แคปที่บาร์หรือตรงไปยังห้องของคุณด้วยเตียงนุ่มสบาย เฟอร์นิเจอร์ริมชายฝั่ง และเครื่องเล่นแผ่นเสียง

09. อาหารเช้าที่ร้าน Renaud’s Patisserie ในซานตา บาร์บาร่า

ในตอนเช้า ตรงไปที่Renaud’s Patisserieซึ่งเป็นสแตนบายของซานตาบาร์บาราซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Leta โดยใช้เวลาขับรถเพียงครู่เดียวเพื่อซื้อขนมอบชั้นเยี่ยมหรือไข่ออร์แกนิกที่เตรียมสไตล์ใดก็ได้

10. เติมงานศิลปะที่ Getty Center

ก่อนมุ่งหน้าสู่ใจกลางลอสแองเจลิส แวะที่Getty Centerเพื่อแก้ไขวัฒนธรรมของคุณ ผู้ประกอบการน้ำมันและนักสะสมงานศิลปะ J. Paul Getty เดิมสร้าง Getty Villa ใน Malibu เพื่อเก็บสะสมงานศิลปะยุโรปของเขา และมูลนิธิของเขายังคงให้ทุนสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และ Getty Center แห่งใหม่ที่ออกแบบโดย Richard Meier นั่งรถรางขึ้นไปบนยอดเขาและใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการสำรวจพื้นที่ พวกเขามีทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยจุดชมวิวที่สูงตระหง่าน และแกลเลอรี่ภายใน

11. สำรวจย่านที่คึกคักที่สุดของลอสแองเจลิส

The Line LA สุดฮิปเปิดในปี 2014 ไม่ได้เป็นเพียงฐานที่ดีสำหรับการสำรวจย่านโคเรียทาวน์สุดฮิปของ LA แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางในตัวของมันเองด้วย อาคารช่วงกลางศตวรรษที่ปรับปรุงใหม่มีความสวยงามแบบดิบๆแต่ขัดมัน (ลองนึกถึงการตกแต่งด้วยคอนกรีตและงานศิลปะดั้งเดิม) ร้านอาหารชั้นเลิศสองแห่งและคาเฟ่โดยเชฟ Josiah Citrin ที่ได้รับดาวมิชลิน สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และร้านเหล้าเถื่อนในธีม ’80 โดยพี่น้องฮูสตัน (พร้อมห้องคาราโอเกะส่วนตัว) อย่าลืมขอห้องที่มองเห็นวิวฮอลลีวูดฮิลส์ เตียงหันหน้าไปทางหน้าต่าง เพื่อให้คุณตื่นมาพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตา

12. อิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวเกาหลีที่ Park’s BBQ

แม้ว่าคุณจะสามารถอยู่ภายในขอบเขตของ LINE และรับประทานอาหารที่ Openaire ได้อย่างง่ายดาย แต่คุณก็ไม่ควรออกไปผจญภัยและดูว่าย่านนี้มีอะไรอีกบ้าง Beeline to Park’s BBQร้านอาหารเรียบง่ายในห้างสรรพสินค้าแถบสำหรับบาร์บีคิวเกาหลีต้นตำรับที่ดึงดูดคนในท้องถิ่นและคนดัง เตรียมพร้อมที่จะลิ้มลองกุ้งหรือเนื้อย่างข้างโต๊ะ Waygu และ smorgasbord ข้าง ๆ รวมทั้งผักและแพนเค้กกิมจิเผ็ด