การล่องเรือที่ดีที่สุดที่จะใช้ในฤดูร้อนนี้

เมื่อคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้วันหยุดฤดูร้อนที่ไหนดี ไม่ว่าจะเป็นทริปครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อน หรือมาคนเดียว การล่องเรืออาจเป็นคำตอบ

ไม่สามารถชำระปลายทางได้หรือไม่? คุณสามารถเยี่ยมชมหลาย ๆ แห่งบนเรือสำราญโดยไม่ต้องเปลี่ยนโรงแรม แพ็คของและเอาของออกจากกระเป๋า วางแผนรับส่งสนามบิน และจ่ายค่าขนส่งในท้องถิ่น ไม่มีเวลาค้นคว้าและสร้างกำหนดการเดินทางใช่ไหม การวางแผนทั้งหมดจะทำเพื่อคุณ คุณสามารถเลือกกำหนดการเดินทางที่คุณต้องการและแม้แต่ตัดสินใจเลือกการทัศนศึกษาที่คุณต้องการ

กังวลเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณของคุณหรือจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด? ในการล่องเรือ คุณมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รวมถึงบริการพิเศษ เช่น ทัศนศึกษาชายฝั่ง ทิป ความบันเทิง และเครื่องดื่ม คุณสามารถเปรียบเทียบค่าล่องเรือกับค่าใช้จ่ายสำหรับโรงแรม ค่าอาหาร ค่าทัวร์ ค่ารถรับส่ง และค่าความบันเทิงในวันหยุดพักผ่อนบนบก

10 เรือสำราญรอบโลกเพื่อการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิต

สำหรับครอบครัว — หรือสำหรับหมู่คณะ — ตัวเลือกความบันเทิงบนเครื่องช่วยให้ทุกคนทำในสิ่งที่ต้องการได้ง่าย แม้ว่าจะต้องมุ่งหน้าไปคนละทิศละทางในตอนเย็นก็ตาม ในการล่องเรือหลายๆ ครั้ง เกมและความบันเทิงถูกจัดไว้สำหรับกลุ่มอายุที่เหมาะสม ทำให้ทุกคนไม่ว่างและมีความสุข โดยเฉพาะพ่อแม่และลูกที่ได้มีเวลาส่วนตัวโดยรู้ว่าเด็กๆ ได้รับการดูแลและเพลิดเพลิน

ปัญหาในการรับประทานอาหารสามารถแก้ไขได้เมื่อมีบุฟเฟ่ต์หรือเมนูที่มีให้เลือกหลากหลาย เรือสำราญส่วนใหญ่ให้บริการของว่างยามบ่ายและเที่ยงคืน พร้อมบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีใครหิวขณะล่องเรือ

เราได้ทำการวิจัยการล่องเรือยอดนิยมบางรายการ ทั้งในแม่น้ำและในมหาสมุทร เพื่อให้ทราบว่ามีอะไรให้บริการในฤดูร้อนนี้บ้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ความจุของผู้โดยสาร ขนาดห้องรับรอง ความยาวของเรือ ทัวร์ และราคาเป็นตัวแปรหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเมื่อวางแผนล่องเรือ ตัวแทนท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจนี้ได้

เราหวังว่าตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มคิดถึงการล่องเรือในฤดูร้อนนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักล่องเรือเป็นครั้งแรกหรือนักล่องเรือที่มีประสบการณ์และกำลังมองหาสถานที่ใหม่ๆ ในการสำรวจ

บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ สู่ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

AmaWaterwaysให้บริการ ล่องเรือในแม่น้ำ “Enchanting Rhine”พร้อมวันที่ตลอดฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสำรวจเมืองและหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ล่องผ่านปราสาทอันสง่างาม และดื่มด่ำกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ กว่าเจ็ดคืน แขกมาเยือน Breisach ประเทศเยอรมนี; สตราสบูร์ก เมืองหลวงของแคว้นอาลซัส ไฮเดลเบิร์กและโคโลญจน์ เยอรมนี ก่อนถึงอัมสเตอร์ดัม ระหว่างทาง ทัวร์เดินและจักรยานพร้อมไกด์ ล่องเรือกอนโดลาลอยฟ้าเหนือแม่น้ำไรน์ ชิมไวน์และเบียร์ ทัวร์คลองในอัมสเตอร์ดัม และตัวเลือกอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์

เรือ ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 160 คน มีห้องรับรองที่กว้างขวาง ระเบียง สระน้ำอุ่น ทัศนียภาพแบบพาโนรามา พื้นที่เลานจ์ที่สะดวกสบาย และสถานที่รับประทานอาหารหลายแห่ง รวมถึงร้านอาหารพิเศษ Chef’s Table ราคาเริ่มต้นที่ 3,599 ดอลลาร์ต่อคน และสามารถเลือกคืนที่พักในซูริกหรืออัมสเตอร์ดัมได้

อลาสก้า

ฤดูร้อนเป็นเวลาที่จะสำรวจอลาสก้า หลายสายให้บริการล่องเรือในเรือขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ผ่านธารน้ำแข็งและแนวชายฝั่งที่ขรุขระ Lindblad-National Geographic Expeditionsนำผู้โดยสารขึ้นเรือขนาดเล็กตั้งแต่ 62 ถึง 100 คน ช่วยให้พวกเขาแล่นในที่ที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถแล่นไปตามชายฝั่งและผ่านทางน้ำแคบ ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและทิวทัศน์

มีกำหนดการเดินทางที่แตกต่างกันเจ็ดแบบตั้งแต่หกถึง 15 วันในวันที่ฤดูร้อนต่างกัน ทั้งหมดรวมถึงมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ครูสอนถ่ายภาพ นักธรรมชาติวิทยาที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ กิจกรรมเพิ่มคุณค่า และการผจญภัย เช่น การพายเรือคายัคและการเดินป่า ตัวอย่างเช่น เรือ “สำรวจพื้นที่รกร้างริมชายฝั่งของอลาสก้า” เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนพร้อมชมธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ หมีสีน้ำตาล วาฬหลังค่อม ออร์กา สิงโตทะเล และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่ $5,990 ถึง $11,770

กาลาปากอส

ฤดูร้อนนี้ เรือลาดตระเวนสามารถเยี่ยมชมกาลาปาโกสบนเรือCelebrity Floraซึ่งเป็นเรือสำราญ Celebrity Cruisesลำใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจุดหมายปลายทาง พร้อมด้วยห้องสวีทสุดหรู แท่นดูดาวสำหรับความเพลิดเพลินบนท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมคำแนะนำหรือส่วนตัว ประกวดราคาใหม่พร้อมทางลาดที่ทำให้การลงจอดสะดวกยิ่งขึ้น และ ห้องสมุดสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกาลาปาโกสระหว่างการล่องเรือ

การแล่นเรือใบตลอดฤดูร้อนบนเรือ Celebrity Flora รวมถึง“Galapagos Outer Loop Itinerary” 10 คืน เริ่มต้นที่เมืองกีโต ประเทศเอกวาดอร์ โดยแวะที่เกาะภูเขาไฟเพื่อชมนกบูบีเท้าสีฟ้า สิงโตทะเล นกกระทุง เต่าทะเล นกฟลามิงโก นกเขตร้อน และ มากกว่า. กิจกรรมดำน้ำตื้น ว่ายน้ำ ขี่นักษัตร และกิจกรรมเดินป่าช่วยให้นักเดินทางสำรวจเกาะได้หลากหลายวิธี ราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่เดินเรือ แต่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 9,999 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับการออกเดินทางวันที่ 16 สิงหาคม

โอเรกอนไปวอชิงตัน

ด้วยการออกเดินทางจากพอร์ตแลนด์ตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมAmerican Cruise Lines “Columbia and Snake Rivers Cruise”มีเวลาแปดวันบนเรือล่องแม่น้ำที่ทันสมัยลำหนึ่งของพวกเขา เรือสามลำแล่นไปตามแม่น้ำโคลัมเบีย: American Pride , Queen of the Westและล่าสุดAmerican Songทั้งหมดนี้ให้บริการ Wi-Fi ฟรี ระเบียงส่วนตัว ห้องรับรองที่กว้างขวาง และอื่นๆ

การเดินทางนำเรือลาดตระเวนไปยังเมืองประวัติศาสตร์ Astoria ทางตะวันตกสุดของเส้นทาง Lewis and Clark เพื่อชมและเรียนรู้เกี่ยวกับ Mount St. Helens ซึ่งเป็นภูเขาไฟทรงพลังที่ปะทุในปี 1980 ตามแนวหุบเขา Columbia River Gorgeซึ่งมีน้ำตก หน้าผา และทะเลสาบ ลำธารและดอกไม้ป่า ทัศนศึกษาฟรีและทางเลือกในแต่ละพอร์ตช่วยเพิ่มประสบการณ์และการศึกษาไปพร้อมกัน ราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเรือและวันที่เดินเรือ แต่เริ่มต้นที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับการออกเดินทางในเดือนกรกฎาคมของ Queen of the West

หมู่เกาะฮาวาย

บนNorwegian Cruise Line “7-Day Hawaii” ผู้โดยสารจะขึ้นเรือ Pride of Americaที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในโฮโนลูลูเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อเยี่ยมชมน้ำตก ชายหาด ภูเขาไฟ และเกาะฮาวายทั้งหมดสี่เกาะ การแวะพักค้างคืนใน Maui และ Kauai ทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการสำรวจเกาะต่างๆ และการเยี่ยมชม Kona และ Hilo ตลอดทั้งวันจะมอบโอกาสในการใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการทัศนศึกษาที่หลากหลายโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ออกเดินทางทุกสัปดาห์ตลอดฤดูร้อน ทำให้สามารถเยี่ยมชมเกาะแต่ละเกาะได้ โดยมีเวลาอยู่ที่โฮโนลูลูเมื่อสิ้นสุดการล่องเรือ ทัศนศึกษารวมถึงทัวร์เฮลิคอปเตอร์ ดำน้ำตื้น ล่องเรือคาตามารัน ขี่จักรราศี ภูเขาไฟ ฟาร์ม และชั้นเรียนทำอาหาร ราคาเริ่มต้นที่ 1,599 ดอลลาร์สำหรับห้องรับรองภายใน และ 1,799 ดอลลาร์สำหรับวิวทะเล

โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก สู่ สตอกโฮล์ม สวีเดน

การล่องเรือสุดหรู 10 คืน “ Baltic Treasures ” บนเรือCrystal Serenityเริ่มต้นขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนก่อนล่องเรือไปยังกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เฮลซิงกิ ฟินแลนด์; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย ; ทาลลินน์, เอสโตเนีย; และสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยมีทัวร์ให้เลือกหลากหลายในแต่ละท่าเรือ สามวันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพร้อมตัวเลือกการทัศนศึกษา 40 รายการมอบโอกาสในการเยี่ยมชมพระราชวังฤดูหนาวอันโอ่อ่า พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ วิหารเซนต์ไอแซคที่มีโดมเคลือบทอง พิพิธภัณฑ์ Faberge และอีกมากมาย

ความบันเทิงบนเครื่องรวมถึงนักดนตรี นักเต้น นักมายากล นักเปียโนในเลานจ์ และละครบรอดเวย์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเพื่อสุขภาพ โอกาสทางการศึกษา ชั้นเรียนศิลปะ และการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อปัจจุบัน ค่าโดยสารสำหรับเรือสำราญ Crystal Cruises ใน วันที่ 7 กรกฎาคม เริ่มต้นที่ 6,250 ดอลลาร์

เวนิส อิตาลี ถึง เอเธนส์ ประเทศกรีซ

เรือสำราญ Seabourn “7-day Adriatic and Greek Glories”จะออกเดินทางในวันที่ 29 มิถุนายน 27 กรกฎาคม และ 24 สิงหาคม บนเรือSeabourn Odysseyพร้อมโอกาสในการสำรวจเวนิส ลำคลอง และหมู่เกาะ Murano และ Burano ก่อนขึ้นเรือ ท่าเรือต่อไปคือ Vodice เมืองชายทะเลบนชายฝั่ง Dalmatian จากนั้นต่อไปยังมอนเตเนโกรและเมือง Kotor ในยุคกลาง ที่เกาะ Corfu ของกรีก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางผ่านสวนมะกอกและหมู่บ้านแบบดั้งเดิม การเยี่ยมชมเซฟาโลเนีย สปาร์ตา และไมซีนีโบราณผสมผสานประวัติศาสตร์โบราณ ตำนานเทพเจ้ากรีก และแหล่งมรดกโลกก่อนจะเดินทางถึงท่าเรือไพรีอัสเพื่อไปยังเอเธนส์ การทัศนศึกษาเพิ่มเติมที่ปลายทาง ได้แก่ Acropolis และทัวร์พร้อมคนขับรถส่วนตัว

ห้องพักแบบวิวทะเลเริ่มต้นที่ 4,799 ดอลลาร์โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทัศนศึกษาเพิ่มเติม ตัวเลือกการรับประทานอาหารบนเรือมีตั้งแต่แบบสบายๆ เป็นทางการ ไปจนถึงการรับประทานอาหารในห้องสวีท

Port Canaveral, Florida ไปบาฮามาส

“ล่องเรือ Bahamiam 4 คืนจาก Port Canaveral” ของ Disney Cruise Lineเริ่มต้นด้วยการเฉลิมฉลองการล่องเรือบนดาดฟ้าเรือ ซึ่งเป็นปาร์ตี้ที่มีตัวละครดิสนีย์ ดนตรี และการเต้นรำ จากนั้นล่องเรือข้ามคืนไปยังแนสซอเพื่อสำรวจเมืองประวัติศาสตร์ ว่ายน้ำกับโลมา หรือชมแนวปะการังและปลาเขตร้อนจากเรือกึ่งดำน้ำ ตื่นนอนในวันรุ่งขึ้นที่Disney Castaway Cayเกาะส่วนตัวสำหรับแขกของดิสนีย์ที่มีชายหาด ทะเลสาบ ดำน้ำตื้น พายเรือ และ Serenity Bay สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น วันรุ่งขึ้นที่ทะเลให้เวลาเพลิดเพลินกับสระน้ำจืดของเรือและสนุกสนานในคลับที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก วัยรุ่น วัย tweens และผู้ใหญ่

วันที่ตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมบนเรือDisney DreamและDisney Fantasyรวมการล่องเรือสาม สี่ และห้าคืนที่มีจุดหมายคล้ายคลึงกัน ราคาต่อคนเริ่มต้นที่ $1,865 (สามคืน), $3,645 (สี่คืน) และ $4,399 (ห้าคืน) เยี่ยมชม Disney World หรือทัวร์ Kennedy Space Center ก่อนหรือหลังการล่องเรือ

ตาฮิติ หมู่เกาะโซไซตี้

การล่องเรือ “Society Islands and Tahiti Iti” เจ็ดคืนโดยPaul Gauguin Cruisesเริ่มต้นขึ้นในปาเปเอเต ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดสาธารณะที่มีสีสัน ร้านบูติก และพิพิธภัณฑ์ไข่มุก จากนั้นเยี่ยมชม Tahiti Iti เพื่อชมน้ำตก ชายหาด ถ้ำ และความงามอันเงียบสงบ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Huahine, Taha’a, Bora Bora, Moorea ก่อนเดินทางกลับไปยัง Papeete อีกสองสามวัน กิจกรรมบนเกาะ ได้แก่ ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก พายเรือคายัค ว่ายน้ำกับฉลามแนวปะการัง ล่องเรือท้องกระจก เรือคาตามารัน และเรือแคนูแบบกรรเชียงบก บนโบราโบรา สัมผัสกับลากูนาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำธรรมชาติที่มีฉลาม เต่า ปลากระเบน และปลาทะเล

Paul Gauguin อันหรูหราได้รับการออกแบบสำหรับทะเลน้ำตื้นของแปซิฟิกใต้ และมีห้องสวีทและห้องรับรอง ที่กว้างขวาง ห้องอาหาร 3 แห่ง และสปา มีการแล่นเรือใบช่วงฤดูร้อนหลายรายการ และราคาเริ่มต้นที่ 4,995 ดอลลาร์ รวมค่าตั๋วเครื่องบินจากลอสแองเจลิสหรือซานฟรานซิสโก

ลอนดอน อังกฤษ ไปจนถึงนอร์เวย์

“ ฟยอร์ดนอร์เวย์ 7 วัน”จากPrincess Cruisesเริ่มต้นในลอนดอนด้วยตัวเลือกการเที่ยวชมปราสาทวินด์เซอร์หรือสโตนเฮนจ์ วันถัดไปจะใช้เวลาในทะเลเหนือล่องเรือไปยังนอร์เวย์ บนSapphire Princessแขกสามารถเพลิดเพลินกับสระน้ำจืด อ่างน้ำร้อน เกม ร้านค้า และรับประทานอาหารในสถานที่หลายแห่ง ท่าเรือแรกคือเมืองสตาวังเงร์ (Stavanger) ที่ซึ่งชาวไวกิ้งเคยล่องเรือ และยังคงหลงเหลืออาคารประวัติศาสตร์ ที่ท่าเรือถัดไปของ Olden ทางเลือกในการทัศนศึกษา ได้แก่ การล่องเรือท่ามกลางธารน้ำแข็งและทัวร์รถโค้ช ท่าเรือและทัศนศึกษาอื่นๆ มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขา น้ำตก แม่น้ำ และเมืองท่าในยุคกลาง ก่อนที่จะเดินทางกลับลอนดอนหลังจากวันอื่นในทะเล

ฮังการี ออสเตรีย และเยอรมนี

ใน การล่องเรือในแม่น้ำ”Romantic Danube” เป็นเวลาแปดวัน บนเรือ Viking River Cruisesผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และเที่ยวชมคฤหาสน์และอาคารประวัติศาสตร์อันงดงามของเมือง จุดแวะระหว่างทาง ได้แก่ เวียนนาพร้อมการทัศนศึกษาชายฝั่งเพื่อสำรวจโรงละครโอเปร่า พระราชวังเชินบรุนน์ และคอนเสิร์ตที่เลือกได้ ล่องเรือแม่น้ำดานูบต่อผ่านหุบเขา Wachauซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ไปยังเมืองพัสเซา ประเทศเยอรมนี โดยมีทางเลือกในการเดินทางไปยังเมืองซาลซ์บูร์กเพื่อชมสถานที่ต่างๆ จากภาพยนตร์เรื่อง “The Sound of Music” การล่องเรือสิ้นสุดที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี

วันที่ออกเดินทางตลอดฤดูร้อนมีตัวเลือกมากมาย โดยล่องเรือทั้งสองทิศทางระหว่างบูดาเปสต์และนูเรมเบิร์กด้วยเรือไวกิ้งลองชิป เพลิดเพลินกับวิวชายฝั่งจากเฉลียงของเรือ หรือรับประทานอาหารกลางแจ้งขณะที่คุณชมทิวทัศน์ไปตามแม่น้ำดานูบ ราคาเริ่มต้นที่ 2,999 ดอลลาร์และแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับห้องและวันที่โดยมีค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติม